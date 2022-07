Une hausse des revenus pour insulaires, sauf pour les aînés

Le revenu médian des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté, comme dans la grande majorité des provinces. Les personnes plus âgées ayant un faible revenu sont néanmoins plus nombreuses, selon les données de Statistiques Canada.

Pour Ricardo Tranjan, du Centre canadien de politiques alternatives, les programmes d’aide gouvernementaux offerts durant la première année de pandémie ont contribué à augmenter les revenus des familles.

« C’est une bonne nouvelle, car cela veut dire que les programmes étaient efficaces, particulièrement pour les familles avec des enfants et les familles avec un faible revenu. » — Une citation de Ricardo Tranjan, chercheur principal du Centre canadien de politiques alternatives

À l’Île-du-Prince-Édouard, presque 7 personnes sur 10 âgées de 15 ans et plus ont reçu un revenu provenant d’un soutien et de prestations de revenu du gouvernement en raison de la COVID-19.

De l’aide gouvernementale qui a augmenté les revenus des familles et qui a compensé en partie les pertes d’emplois, selon Ricardo Tranjan.

Ricardo Tranjan, économiste politique et chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives (archives). Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Dans la première année de la pandémie, le revenu médian des ménages après les impôts à l’île était de 64 000 dollars, une augmentation de 10,3 % par rapport à 2015.

Au pays, cette hausse était de 9,8 %, puisque le revenu médian des ménages s’est élevé à 73 000 $.

Statistique Canada estime également que les prestations plus généreuses de l’Allocation canadienne pour enfants auraient aussi contribué à faire augmenter les revenus, surtout pour les familles les moins nanties.

Plus de personnes âgées moins nanties

Les personnes plus âgées ont cependant été celles qui ont le plus souffert en matière de revenus.

Dans la plus petite province du Canada, environ 20 % des personnes âgées de 65 ans et plus sont entrés dans la catégorie des personnes ayant un faible revenu, alors qu’au pays ce chiffre était moins important, soit de 15 %.

Une augmentation de 0,1 % de cette population a été observée à l’île entre 2015 et 2020, tandis que le Canada a connu une croissance de 0,6 % du nombre d'aînés moins nantis.

Il se peut que ces familles ont dû quitter le marché du travail, parce que la pandémie était particulièrement dangereuse pour eux et pour leur santé , explique Ricardo Tranjan.

Il ajoute qu’il est possible qu’une inégalité dans l’accès aux programmes d’aide gouvernementale puisse aussi expliquer le phénomène.

Peut-être qu’ils n’ont pas eu accès aux mêmes niveaux de bénéfices ou ils ont été forcés à prendre une retraite plus tôt , explique le chercheur principal du Centre canadien de politiques alternatives.

Selon Claude Blaquière, président de l'Association des Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard, les hauts taux d'inflation imposent une réalité difficile aux aînés de la province (archives). Photo : Radio-Canada

L’inflation empire la situation

Pour Ricardo Tranjan, l’inflation pourrait contribuer à empirer la situation pour ces aînés à l’heure actuelle.

Il explique que leurs revenus auraient aussi été réduits après la fin des programmes d'aide des gouvernements.

Une réalité déjà observée sur le terrain par Claude Blaquière, président de l’Association des francophones d’âge d’or de l’île.

« Le prix des aliments, le prix de l’essence, le prix des logements, tout cela fait que les revenus qu’on a, que ce soit des pensions ou autres, ne soient pas suffisants. » — Une citation de Claude Blaquière, président de l’Association des francophones d’âge d’or de l’île

Il ajoute que plus de retraités considèrent davantage un retour sur le marché de l’emploi.

Certaines personnes doivent retourner sur le marché du travail, spécialement les personnes qui ont pris leur retraite et qui, pour des raisons économiques, veulent augmenter leurs revenus , explique le président de l’association.

En mai dernier, le taux d'inflation à l'île était de de 11,1 % est, le plus élevé au pays.