Route 169 : la réponse du MTQ satisfait en partie le père de la petite Larissa

Alexandre Pérusse, le père de la jeune victime, exprime toutefois un bémol face à certains éléments.

Il a pu discuter mercredi soir avec des membres du comité qui milite pour des changements dans ce secteur. M. Pérusse affirme qu’ils partagent son opinion. Le groupe se réunira d’ailleurs en personne jeudi soir.

On veut se donner le temps d’étudier un peu plus longuement la proposition du MTQ , mais de prime abord il y a beaucoup de positif. Il y a certains éléments dont on souhaite discuter avec le ministère plus amplement , a-t-il indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Au lendemain de l'accident, la famille Pérusse avait tenu à témoigner pour sensibiliser la population et le gouvernement à l'importance de sécuriser le secteur. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Par exemple, il aurait préféré que la limite de vitesse soit réduite à 50 km/h au lieu de 70 km/h tel qu’annoncé. C’est l’un des points dont on veut discuter avec le MTQ , mentionne Alexandre Pérusse.

L’ouverture du MTQ saluée

Le père de famille est toutefois heureux de constater l’ouverture des représentants du ministère pour l’implantation de mesures plus importantes dans le secteur, comme l’aménagement d’un carrefour giratoire. D’ailleurs, le MTQ a offert de rencontrer les membres du comité citoyen. C’est quelque chose de très positif , considère-t-il.

« Il y a clairement un changement de ton au niveau du MTQ. L’année dernière, on était en mode étude régionale. Métabetchouan était l’un des endroits [étudiés] par rapport à tant d’autres. Là, soudainement, on sent qu’il y a urgence d’agir. » — Une citation de Alexandre Pérusse, père de la jeune victime

Concernant la solution permanente qui sera choisie, M. Pérusse affirme que le ministère a l’intention de trancher en décembre et d’entamer les premières démarches dans les mois qui suivront.