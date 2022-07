La Cour provinciale de l'Alberta a rendu publics, mercredi, deux documents portant sur la décision du gouvernement conservateur-uni en février de retirer le port du masque obligatoire dans les écoles de la province. Ces documents offrent un nouvel éclairage sur les discussions gouvernementales, dont les recommandations et les avertissements de la médecin hygiéniste en chef Deena Hinshaw.

Les documents comprennent une présentation PowerPoint de la médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, datant du 8 février 2022 et des procès-verbaux du cabinet des ministres du même jour.

La cour provinciale a ordonné de rendre les documents publics après que la Fédération des travailleurs de l’Alberta et les parents de cinq enfants immunodéprimés ont poursuivi le gouvernement sur la décision de lever le masque.

Le 8 février, le premier ministre Jason Kenney a annoncé que la province allait supprimer le programme de passeport vaccinal et, seulement cinq jours plus tard, mettre fin à l'obligation de porter un masque dans les écoles.

La décision a été prise peu de temps après que le comité du cabinet du Parti conservateur uni (PCU) se soit réuni et ait examiné les options présentées par le ministre de la Santé, Jason Copping, sur la façon d'aller de l'avant alors que la province se préparait à passer d'une phase pandémique de la COVID-19 à une phase endémique.

Le document indique que l'Alberta ouvrirait la voie à la phase endémique avec un retrait progressif des mesures de santé publique pour diminuer le risque.

Toutefois, le document prévient que la levée des restrictions ne devrait commencer qu'une fois que les pressions sur le système de santé auront suffisamment diminué et continueront probablement à diminuer .

La Dre Deena Hinshaw a formulé des recommandations au gouvernement en vue de la levée complète des restrictions.

Elle a notamment prévenu que le système de santé allait être débordé et a mis en garde contre des vagues supplémentaires résultant d'une exposition accrue.

Elle avait raison sur tous ses avertissements et ils les ont simplement ignorés. Et maintenant nous en payons le prix , affirme Gil McGowan, président de la Fédération des travailleurs de l’Alberta.

Trois recommandations de la Dre Deena Hinshaw

La Dre Deena Hinshaw a présenté trois options. La première consistait à lever la plupart des restrictions, y compris le retrait des masques dans les écoles à la première étape.

La deuxième option maintenait plus de restrictions en place et conservait le port du masque obligatoire dans les écoles jusqu'à l'étape 2. La troisième laissait toutes les décisions au cabinet, option que le Cabinet a choisie.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'importance accordée à la réouverture, qui est une préoccupation majeure de notre politique en matière de pandémie , indique Lorian Hardcastle, professeur agrégé de droit à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary.

« Je trouve très remarquable que l'un des avantages énumérés dans cette présentation soit que l'Alberta soit un chef de file de la réouverture, ce qui n'a rien à voir avec la science. C'est de la politique. C'est de l'image de marque, c'est du message, c'est de la perception. » — Une citation de Lorian Hardcastle, professeur agrégé de droit à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary

De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de l'approche du gouvernement, qui a parfois privilégié la politique au détriment de la santé publique. Et je pense que nous en voyons des éléments dans cette présentation , ajoute-t-elle.

De mon point de vue, cela montre clairement qu'ils avaient les yeux rivés sur la politique, en particulier leur intérêt personnel étroit et politique, et non là où ils auraient dû être, c'est-à-dire sur la sécurité publique, en particulier pour nos enfants , renchérit Gil McGowan.

Les procès-verbaux du conseil des ministres indiquent que l’option considérée comme la plus modérée a alors été choisie. Cependant, le plan semble avoir été modifié et le gouvernement a levé le port du masque obligatoire plus tôt que prévu.

Selon Lorian Hardcastle, en l’absence de compte rendu de la discussion du conseil des ministres, il est impossible de savoir comment et pourquoi cette décision a été prise.

Je pense que c'est malencontreux du point de vue de la responsabilité , dit-elle.

Le gouvernement nie

Le gouvernement nie avoir ignoré ou outrepassé les recommandations de la Dre Hinshaw.

Le ministre de la Santé a fourni au cabinet trois options, présentées uniformément sans option recommandée. Le Cabinet a choisi parmi ces options , indique Steve Buick, attaché de presse du ministre de la Santé, dans un communiqué mercredi.

Nous maintenons notre décision de lever les mesures de santé publique, y compris la fin du port du masque obligatoire dans les écoles. C'était le bon choix pour les enfants et cela n'a pas posé de risque excessif pour nos communautés.

Avec les informations de Jennifer Lee