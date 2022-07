Analyse des eaux usées : des cas n’auraient pas été dépistés en 2021

Des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick n’ont peut-être pas été dépistés en 2021. Il existe un écart entre les données des tests de dépistage et celles obtenues par l’analyse des eaux usées.

L’analyse des eaux usées démontre vraisemblablement quatre hausses prononcées du nombre de cas cette année-là, le 8 février, le 18 mars, le 29 avril et le 28 juin, alors qu’il n’y avait chaque fois qu’un nombre minimal de cas dépistés par les tests PCR qui étaient à ce moment offerts à toute la population.

L’étude de la présence du virus dans les eaux usées a été effectuée par la Ville de Moncton en partenariat avec l’Université Dalhousie et les données ont été transmises à la santé publique provinciale. CBC a obtenu ces renseignements ainsi que des courriels du ministère de la Santé à ce sujet en vertu d’une demande d’accès à l’information.

Dans des courriels expédiés en avril dernier, des fonctionnaires cherchent à expliquer l’écart des données, par exemple par la hausse de la clientèle des hôtels durant le congé de mars, la délimitation des zones sanitaires et du territoire desservi par l’usine de traitement des eaux usées, ou encore le possible rôle des travailleurs étrangers temporaires en isolement dans des hôtels.

Les fonctionnaires n’ont pu trouver une réponse à leurs questions. Dans un courriel daté du 7 avril 2022, Shannon LeBlanc, gestionnaire de la surveillance au ministère de la Santé, explique qu’on a tenu compte de tout cela et que les choses ne semblent pas s’aligner . Il est possible, ajoute-t-elle, que des cas n’ont pas été dépistés.

Personne à la santé publique n’était disponible pour une entrevue. Mais selon la porte-parole du ministère de la Santé, Valerie Kilfoil, le gouvernement étudie encore l’utilité du projet pilote d’analyse des eaux usées à Moncton. Elle ajoute qu’il ne s’agit que de documents de travail et non d’un programme provincial formel.

Pas assez de tests de dépistage, selon des experts

L’épidémiologiste Raywat Deonandan, professeur à l’Université d’Ottawa, conseille au Nouveau-Brunswick de ne pas écarter les résultats de l’analyse des eaux usées. Il estime que cette méthode est plus objective que les tests PCR .

Tant que l’on ne fait pas de tests au hasard dans la population pour dépister les cas asymptomatiques, les tests PCR ne donnent pas une bonne indication de la contagion, explique le professeur Deonandan.

La plupart des provinces n’ont pas un portrait complet de la contagion parce qu’elles ne font pas assez de tests de dépistage, souligne Tara Moriarty, professeure et chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Toronto.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Au Nouveau-Brunswick, les tests PCR analysés en laboratoire sont maintenant destinés aux personnes les plus vulnérables. Ci-dessus : un travailleur prépare des échantillons pour des tests PCR servant à dépister la COVID-19, le 17 janvier 2022, à Ingelheim, en Allemagne. Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Au Nouveau-Brunswick, les tests PCR ne sont maintenant offerts qu’aux personnes de 50 ans et plus, aux femmes enceintes, aux gens immunodéprimés et aux travailleurs dans les milieux vulnérables, notamment ceux des services de santé.

En priorisant les personnes à risque, il y a parfois beaucoup plus de cas qu’on le croit, comme l’indique l’analyse des eaux usées, estime Tara Moriarty.

Le Nouveau-Brunswick, selon Valerie Kilfoil, ne cherche plus à confirmer le nombre exact de cas dans la province ni dans des communautés précises.

Un écart normal, selon un responsable

Le centre d’étude des ressources en eau de l’Université Dalhousie a mesuré la présence du virus dans les eaux usées de Moncton pendant environ 18 mois, indique son directeur, Graham Gagnon.

Il est normal, selon lui, de constater un écart entre ces résultats et ceux des tests de dépistage puisque son équipe et la santé publique n’ont pas coordonné leurs efforts durant la collecte et le signalement des données.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'écart entre les résultats des deux méthodes n'est guère étonnant, selon Graham Gagnon, directeur du centre d’étude des ressources en eau de l’Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

L’analyse des eaux usées effectuée au Nouveau-Brunswick était un projet de recherche, et non un mécanisme de la santé publique, souligne M. Gagnon.

D’autres autorités, dont la santé publique d’Ottawa, publient les résultats de leurs analyses des eaux usées. Le tableau de bord du gouvernement fédéral à ce sujet ne contient pas de données du Nouveau-Brunswick.

Le professeur Deonandan estime que ces renseignements devraient toujours être publics. Étant donné la méfiance actuelle envers les autorités, dit-il, le seul moyen pour elles de progresser est une transparence maximale en tout temps .