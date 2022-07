17 morts et 90 blessés dans une frappe russe dans l’Ouest ukrainien

Au moins 17 personnes sont mortes et 90 autres ont été blessées dans une frappe russe sur Vinnytsia, une ville de l'Ouest ukrainien jusqu'alors relativement épargnée par la guerre, selon un bilan fourni par le bureau du procureur général de l’État.

Selon le service ukrainien des situations d'urgence, la frappe a touché un stationnement près d'un immeuble commercial d’une dizaine d’étages du centre de la ville, qui abrite des bureaux et des petits commerces de réparation de vêtements ou de chaussures.

Les images publiées par les secouristes ukrainiens montrent des carcasses calcinées de nombreuses voitures, certaines retournées sur le toit à côté du bâtiment, brûlé et éventré par l'explosion.

De nombreuses voitures ont été complètement brûlées dans l'incendie qui a suivi la frappe russe. Photo : La Presse canadienne / AP/Services de secours ukrainiens

Le bureau du procureur général soutient que des immeubles résidentiels et des immeubles administratifs ont aussi subi d’importants dommages dans cette attaque, menée selon lui par des missiles Kalibr provenant d’un sous-marin russe en mer Noire.

Vinnytsia, une ville d'environ 370 000 habitants, est un important nœud ferroviaire de l'Ouest ukrainien. Elle se trouve à environ 270 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Kiev, et très loin des lignes de front dans le sud et l'est du pays.

« Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvert de terrorisme? » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram

Le ministère russe de la Défense n'a pas commenté les informations en provenance de Vinnytsia.

Rencontre sur les crimes de guerre allégués en Ukraine

La frappe sur Vinnytsia est survenue quelques heures avant que des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires venus du monde entier se réunissent à La Haye, aux Pays-Bas, pour une conférence sur la responsabilité pour les crimes commis en Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février.

Appelé à s'adresser aux participants par visioconférence, le président Zelensky a réclamé la mise en place d'un tribunal spécial pour enquêter sur l'invasion russe de l'Ukraine.

« Les institutions judiciaires actuelles ne peuvent traduire en justice tous les coupables. En conséquence, il faut un tribunal spécial pour juger les crimes de l'agression russe contre l'Ukraine. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a plus précisément demandé la création d'un tribunal spécial apte à juger le crime d'agression – l'attaque d'un État contre un autre, planifiée par un dirigeant politique ou militaire – contre l'Ukraine.

Tout ce que nous voulons, c'est que le crime d'agression ne reste pas impuni , a-t-il dit par visioconférence.

Au moment où nous parlons, les enfants, les femmes et les hommes vivent dans la terreur , a déclaré le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, en lever de rideau de cette conférence organisée par son organisation, la Commission européenne et les Pays-Bas. Nous devons travailler ensemble , a-t-il martelé.

La CPI a ouvert début mars, quelques jours après l'invasion russe, une enquête sur la situation dans le pays et y a dépêché des dizaines d'enquêteurs pour recueillir des preuves d'éventuels crimes de guerre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La CPI , qui poursuit depuis vingt ans les auteurs des pires atrocités dans le monde, ne peut pas poursuivre le crime d'agression si ce pays n'a pas ratifié le Statut de Rome, ce qui est le cas de la Russie et de l'Ukraine.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders a pour sa part rappelé que 20 000 enquêtes ont été ouvertes pour des crimes de guerre en Ukraine. Quatorze États européens enquêtent sur ces crimes et une équipe commune d'enquête européenne a été mise en place, a-t-il souligné.

La Russie nie systématiquement toutes les exactions dont ses troupes sont accusées : bombardements de civils, exécutions sommaires, viols. Et elle accuse en retour l'Ukraine de crimes de guerre.