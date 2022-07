Des infirmiers étrangers pourront travailler sans attendre leur permis d’exercer

Dans un communiqué, Soins communs Manitoba indique que les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, qui n'ont besoin que d'une formation minimale pour se mettre à jour avec les normes manitobaines, vont travailler sous supervision dans les établissements de soins de santé.

En parallèle, ces professionnels auxiliaires autorisés termineront leur formation soit à distance ou soit à travers la formation continue.

Faciliter l’accès aux études infirmières

Dans le système actuel, une personne qui ne réussit pas à devenir une infirmière autorisée au Manitoba serait orientée vers un autre domaine d'études.

Le groupe de travail mis en place il y a six mois par la province pour intégrer un plus grand nombre d'infirmières formées à l'étranger dans le système de santé provincial propose une solution pour réorienter les candidats qui ne répondent pas aux exigences d'un collège d'infirmières vers une autre voie d'accès à la profession.

Le College of Registered Nurses of Manitoba explique qu'actuellement, le partage des renseignements sur les candidats entre les collèges d'infirmières et infirmiers n'est pas autorisé en raison de règles provinciales.

« Il faut que cela change. Si nous sommes en mesure de permettre le transfert efficace d'une demande, c'est un bon résultat pour les candidats, car ils ont la possibilité de progresser et de s'inscrire au niveau pour lequel ils sont le plus qualifiés. » — Une citation de Martin Lussier, porte-parole du College of Registered Nurses of Manitoba

Une hausse des demandes d'admission à l'école d'infirmières

Darlene Jackson, qui préside le syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, a déclaré que le syndicat fait partie du comité qui tente de faire en sorte que davantage d'infirmières et d'infirmiers formés à l'étranger se retrouvent en première ligne.

Darlene Jackson est présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba. Photo : Radio-Canada

Elle a déclaré que le gouvernement pourrait aider en embauchant une personne qui accompagne les personnes dans le processus complexe de délivrance des permis. Selon elle, la première ministre Heather Stefanson s'est montrée réceptive à l'idée lorsque le thème a été abordé lors de la rencontre des premiers ministres à Victoria cette semaine.

De leur côté, les établissements d'enseignement postsecondaire du Manitoba font ce qu'ils peuvent pour renforcer l'offre de soins infirmiers en inscrivant davantage d'étudiants.

Les étudiants semblent réceptifs à la pénurie de travailleurs dans le secteur car les demandes d'inscription ont augmenté.

Lorsque les étudiants entendent parler des préoccupations liées à la pénurie d'infirmières dans la province, beaucoup d'entre eux se sentent obligés de contribuer et de faire une différence , a déclaré Netha Dyck, doyenne du Collège des sciences infirmières de l'Université du Manitoba.

Son collège accepte actuellement 120 étudiants à l'automne et à l'hiver de chaque année. À partir de mai 2023, l'université accueillera également 120 étudiants au printemps. L'Université de Saint-Boniface, quant à elle, peut accueillir 15 étudiants supplémentaires, pour un total de 58 admissions annuelles.

Le financement des nouvelles places provient du gouvernement du Manitoba, qui s'est engagé l'an dernier à créer 400 nouvelles places en soins infirmiers au cours des prochaines années.

Avec les informations de Ian Froese