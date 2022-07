Une production de bière aux techniques scandinaves à Natashquan

Gabriel Turner, qui est co-propriétaire de la microbrasserie La Mouche à Natashquan, a contacté le globe-trotteur brassicole et auteur Martin Thibault après avoir récolté une levure autochtone très spéciale .

L'épinette rouge a été cueillie à proximité des installations de la microbrasserie La Mouche, à Natashquan. Photo : Gracieuseté de Martin Thibault

Gabriel m’a contacté initialement pour me dire qu’un laboratoire a analysé une levure qui ressemble beaucoup à ce que j’ai trouvé en Norvège. Je lui ai dit que ça serait plaisant qu’on développe un brassin autour de cette idée-là , raconte Martin Thibault.

Lors de voyages en Scandinavie, Martin Thibault a développé une expertise en techniques brassicoles ancestrales et a écrit plusieurs livres sur l’exploration de la bière, dont le guide Routes de la bière, 50 itinéraires de rêve autour du monde. Photo : Éditions Ulysse

À la suite de quelques discussions fructueuses, le 5 juillet, deux brasseurs et un auteur se sont donné rendez-vous à Natashquan, en Minganie, pour concevoir une bière avec ces techniques ancestrales, en utilisant des ingrédients nord-côtiers.

« On s’est inspiré des techniques scandinaves, mais en l’appliquant [aux ressources qui poussent] près de Natashquan. » — Une citation de Martin Thibault, auteur et chercheur en bière

D'habitude, le brassage, c’est de l’eau pure, de l’eau potable, il n’y a aucun arôme à ajouter. Dans le coin de Voss, en Norvège, le matin du brassin, ils vont cueillir des branches de genévrier et font une infusion durant plusieurs heures pour aromatiser et teinter l’eau du brassin. Nous, ce qu’on a fait dans le coin de Natashquan, c'est d'aller cueillir du mélèze et de l’épinette rouge, qui poussent dans la région. On a infusé ça toute la nuit, la veille du brassin , explique Martin Thibault.

Un système de fumoir artisanal a été monté spécialement pour ce brassin collaboratif. Photo : Gracieuseté de Martin Thibault

Cette technique d'origine scandinave est l’une parmi tant d’autres qu’ils ont utilisées lors du brassin collaboratif.

Ils ont aussi, par exemple, « fumé » du malt d’orge sur un feu, mais avec de la tourbe qui pousse dans la région.

On a récolté de la tourbe de Natashquan. De la tourbe qui est bonne comme ça pour le fumage, d’habitude, c’est assez rare. [...] Lors de la fumaison, ça sentait l’espèce d’odeur de tourbe, qui est omniprésente durant l’hiver, parce que les gens chauffent avec ça encore , dit Gabriel Turner.

Les brasseurs ont monté un fumoir artisanal, avec de l’équipement de brassage, pour fumer à froid les grains d’orge et de blé avec la fumée de cette tourbe-là , ajoute M. Thibault.

Lors du brassin, ces artisans brassicoles ont « fumé » de la tourbe qui pousse dans la région de Natashquan. Photo : Gracieuseté de Martin Thibault

Cet été, ce brassin est en fermentation avec la souche de levure autochtone très spéciale , qui avait interpellé M. Thibault pour ce projet. Cette levure a été récoltée il y a quelques années sur des branches de genévrier.

Une bière intitulée Fossile

D’ici la fin du mois d’août, une bière, co-réalisée par les deux brasseurs et l’auteur, doit voir le jour sur plusieurs tablettes de la Côte-Nord et ailleurs au Québec. Intitulée Fossile, cette bière est le fruit de ce brassin collaboratif.

En faisant les recherches [on] s'est rendu compte que la tourbe est considérée comme un fossile , lance M. Turner, qui raconte l’origine du nom du produit.

Les deux brasseurs et Martin Thibault ont porté un toast en levant leur bière lors du brassin collaboratif. Photo : Gracieuseté de Martin Thibault

Martin Thibault a hâte de pouvoir essayer lui-même cette bière. Il ignore encore le goût exact, mais a quelques hypothèses.