Fusillade au centre-ville de Montréal : deux blessés, dont un policier

Le policier blessé et le suspect ont tous deux été transportés à l'hôpital. En fin de nuit, jeudi, leur vie n'était pas en danger, selon ce qu'avait appris le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ).

En début de matinée, jeudi, le Bureau des enquêtes indépendantes ( BEI ) a indiqué avoir hérité du travail d'enquête sur ce qui s'est passé.

Selon ce que le SPVM a d'abord relaté, les incidents ont débuté lorsqu'un appel au central téléphonique d'urgence 911, vers 23 h 45, a signalé la présence d'un piéton qui se déplaçait avec un pistolet à la main sur la rue Sainte-Catherine Ouest, près de l'intersection de la rue Saint-Mathieu. Des policiers se sont donc présentés sur les lieux.

C'est après une brève poursuite à pied qu'un projectile a été tiré vers les policiers, atteignant l'un d'eux à une jambe, selon ce qu'a précisé le BEI.

Suspect arrêté près de René-Lévesque

Le suspect a ensuite été retrouvé et maîtrisé un peu plus loin dans le même secteur, près de l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de l'avenue Hope.

Les agents ont alors constaté que l'individu affichait lui aussi une blessure de projectile d'arme à feu à une jambe, mais les premiers éléments d'information du SPVM font croire que cette balle n'a pas été tirée par un policier. L'enquête tentera donc de déterminer l'origine du coup de feu qui a atteint le suspect.

Une arme à feu a été trouvée par des policiers du SPVM près du lieu de l'arrestation de l'individu.

Périmètre et poste de commandement

Un large périmètre de sécurité a dû être érigé dans le secteur du centre-ville où les événements se sont déroulés; un poste de commandement mobile a été implanté.

Une aide psychologique était en déploiement en fin de nuit afin de soutenir les policiers qui en auraient besoin.