4e dose : les canaux de distribution existants seront utilisés dans Windsor-Essex

Les résidents de Windsor et du comté d'Essex peuvent obtenir les vaccins COVID-19 dans les pharmacies et les fournisseurs de soins de santé participants, ainsi que dans les cliniques de santé publique et les diverses cliniques communautaires temporaires de nos municipalités , ont précisé les autorités sanitaires mercredi.

À partir de jeudi, les Ontariens âgés de 18 ans et plus qui ont reçu une première dose de rappel il y a au moins cinq mois pourront prendre rendez-vous pour obtenir une deuxième injection de rappel. Ils devront aussi attendre au moins trois mois après avoir été infectés par le virus.

Les dernières informations sur les rendez-vous et l'admissibilité au vaccin contre la COVID-19 sont disponibles en ligne. Photo : CBC / Mike Evans

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a déclaré que l'élargissement de l'admissibilité vise particulièrement les adultes qui ont des problèmes de santé sous-jacents et qui présentent un risque plus élevé d'infection grave.

Il a ajouté que les adultes en relativement bonne santé qui ont déjà reçu trois doses du vaccin COVID-19 pourraient vouloir attendre jusqu'à l'automne, lorsqu'une nouvelle version du vaccin plus efficace contre le variant Omicron et ses sous-variants devrait être offert.

Cette dose est vraiment destinée aux personnes vulnérables , a déclaré le Dr Moore aux journalistes.

Peu de candidats à la 3e dose

Alors que la quatrième dose devient disponible pour une plus grande partie de la population dans la province, la région de Windsor-Essex reste à la traîne pour la troisième dose, selon les données de bureau de santé.

Seulement 46 % de la population a reçu une troisième dose. En comparaison, 82,8 % de la population locale a reçu au moins une dose.

Les dernières informations sur les rendez-vous et l'admissibilité au vaccin contre la COVID-19 sont disponibles en ligne.