Mort d’un patient à l’urgence : la ministre Shephard « attristée »

La ministre de la Santé Dorothy Shephard se dit attristée à la suite du décès d’un patient à l’urgence de l’hôpital Chalmers de Fredericton et indique travailler avec la direction d’Horizon pour faire la lumière sur ce qui s’est produit.

Dans un courriel, la ministre indique avoir été profondément attristée d’apprendre le décès d’une personne dans la salle d’attente de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers .

Elle ajoute travailler en collaboration avec le PDG du Réseau de santé Horizon le Dr John Dornan pour faire la lumière sur ce qui s’est produit. Le réseau a déjà indiqué qu’un examen est en cours.

L'Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton où un patient est mort dans la salle d'attente de l'urgence mardi. Photo : Réseau de santé Horizon

Je prévois recevoir plus d’informations du réseau Horizon dans les prochains jours, au fur et à mesure que l’examen progresse et le ministère de la Santé offre son soutien pour aider de toutes les manières possibles , indique Mme Shephard.

Mercredi, un témoin a raconté avoir vu un patient mourir dans la salle d'attente de l’urgence de l’hôpital, quelques heures après y être arrivé.

L'opposition fulmine

Les libéraux ont demandé la démission de la ministre. De son côté, le chef du Parti vert David Coon, demande la tenue d’une enquête du coroner.

C’est ridicule que Horizon fasse enquête sur elle-même. Nous avons besoin d’une enquête du coroner maintenant , a écrit M. Coon sur Twitter.

La ministre Shephard a également souligné que le système de santé fait face à des défis et que le personnel de première ligne travaille fort .