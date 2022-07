Tuerie au Texas : une vidéo montre l’inaction des policiers

Une vidéo tournée en mai à l’intérieur de l’école primaire Robb, à Uvalde au Texas, montre l’inaction des forces de l’ordre lors du massacre de 19 enfants et de deux enseignants . Certains se demandent si les policiers feront face aux conséquences de leur inaction.

Pour l’instant, un seul policier qui était présent sur le lieu de la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du Texas est en congé. Les autorités n’ont pas publié les noms des agents qui sont restés dans les couloirs de l’école Robb sans intervenir dans la classe où le tireur avait ouvert le feu. Et près de deux mois après la tuerie, un désaccord persiste en ce qui concerne l’identité du responsable de l'intervention.

La vidéo de surveillance du couloir de l’école primaire Robb dure près de 80 minutes. Elle montre pour la première fois la réponse tactique hésitante et désordonnée d'agents entièrement armés, dont les actions sont condamnées par le chef de la police d’État du Texas comme un échec, et que les résidents d’Uvalde ont qualifiées de lâches.

Il n’est cependant pas certain que les actions – ou l’inaction – des policiers lors des événements du 24 mai donneront lieu à davantage que des critiques. Les dirigeants de la ville et de l’État ont exhorté les gens à laisser les enquêtes suivre leur cours, mais les demandes de responsabilité et la colère augmentent.

Même si l’hésitation des policiers a été filmée, les experts en matière de maintien de l’ordre estiment qu’il est difficile de prévoir dans quelle mesure les policiers risquent de faire l'objet de mesures disciplinaires ou de poursuites judiciaires.

La vidéo rendue publique mercredi montre le tireur à l’intérieur de l’école élémentaire Robb entrer et tirer avec un fusil de type AR-15.

Plus d’une douzaine d’officiers – certains armés de fusils et de boucliers pare-balles – sont visibles à certains moments de la vidéo. Durant la longue attente pour neutraliser le tireur, un homme muni d’un gilet pare-balles avec l’inscription « shérif » se désinfecte même les mains.

C'est une scène qui est très différente de celle décrite par le républicain Greg Abbott au lendemain de la fusillade, alors qu'il a fait l'éloge de la réponse rapide et des policiers qui ont fait preuve d'un courage incroyable en allant vers les tirs . Greg Abbott avait admis par la suite qu'il avait reçu des informations erronées, sans en indiquer la source.

Policier accusé en Floride

Après la fusillade dans une école secondaire de Parkland en Floride en 2018 et qui avait fait 17 morts, un policier qui savait que le tireur était en liberté, mais qui avait refusé d’entrer à l'intérieur de l’école a été arrêté et des accusations criminelles ont été portées contre lui.

Certains experts indiquent que ce genre de cas est extrêmement rare, puisqu’il s’agit de quelqu'un qui est inculpé pour ne pas avoir mis sa vie en danger. Ils ont exprimé leur scepticisme sur cette affaire dont le procès est prévu pour février.

L'ancien procureur Joe Brown, qui a passé deux décennies comme dans le nord du Texas, a souligné qu'il n'existe aucune loi pénale pour le manquement au devoir . Selon lui, tenir la police pour responsable dans de telles circonstances entraînerait un coût social énorme . Mais il a ajouté que les policiers qui ne remplissent pas leur devoir moral d'intervenir pouvaient toujours être ridiculisés ou congédiés.

Pour le maire d'Uvalde, Don McLaughlin, il est encore trop tôt pour décider si certains policiers devaient être congédiés. Je ne sais pas s'ils doivent se retirer [...], mais tout doit être revu , a-t-il dit.

Jusqu'à maintenant, les autorités ont confirmé le nom d'un seul officier en congé : Pete Arredondo. Celui-ci est le chef de la police du district scolaire d'Uvalde, et il a également démissionné de son poste au conseil municipal – qu'il avait remporté le mois dernier. M. Arredondo conteste l'affirmation de la police d'État selon laquelle il était le responsable sur la scène de la fusillade.