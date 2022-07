Pollution : des parents regrettent d’avoir eu des enfants à Rouyn-Noranda

C'est sûr qu'on y pense, à l'impact sur notre santé , dit Geneviève Morin, qui habite le quartier le plus exposé aux contaminants. Quand on entend qu'on a cinq ans d'espérance de vie de moins, on se demande si on doit déménager.

Oui, il y a une inquiétude , confesse un père qui préfère ne pas être nommé, car il travaille pour un fournisseur de la Fonderie Horne. Je ne suis pas déçu que tout le monde se mobilise.

Une mère manifeste avec son bébé en poussette, lors de la visite du ministre de l'Environnement du Québec à Rouyn-Noranda, le 13 juillet. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Pas d'arsenic dans notre pique-nique , réclame la banderole déployée par le groupe Mères au front de Rouyn-Noranda. Mercredi, plusieurs parents accompagnés de leur enfants ont sensibilisé le ministre de l'Environnement Benoit Charette à leur demande d'imposer des plafonds d'émissions sévères à l'usine qui émet 23 contaminants différents.

« Par amour pour mes enfants, je vais souhaiter qu’ils s'établissent ailleurs, si ça ne change pas. » — Une citation de Jennifer Ricard-Turcotte, mère de famille présente à la manifestation du 13 juillet

À l’automne 2018, la santé publique régionale a mené un dépistage du plomb, du cadmium et de l’arsenic chez les jeunes enfants du quartier Notre-Dame, adjacent à la fonderie. Les résultats indiquent qu'ils sont en moyenne 3,7 fois plus exposés à l’arsenic que dans la ville d'Amos. Les résultats vont jusqu'à 40 fois plus.

Ça va me rendre émotive , dit Valérie Fournier. Un de ses fils avait 13 fois plus d’arsenic dans les ongles et l'autre, 7 fois plus. J’ai été tellement en colère , ajoute la maman originaire de la Gaspésie.

« Je ne m’étais jamais questionnée à savoir si c’est sécuritaire d’aller vivre dans ce quartier-là. [...] Plus je lisais, plus la culpabilité se mettait à grandir. » — Une citation de Valérie Fournier, porte-parole du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET)

Valérie Fournier est co-porte-parole du Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET). Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Valérie Fournier avait été rassurée, à son arrivée, par certains résidents du quartier Notre-Dame qui constataient que l'air est plus agréable qu'avant et qu' on goûte moins la mine , en référence aux fortes émanations de soufre d'une époque révolue. Mais l'arsenic ne sent rien et ne goutte rien , rappelle-t-elle.

Si le ministère de l'Environnement n'impose pas le respect des normes à la compagnie Glencore lors du renouvellement de son attestation d'assainissement, en novembre, la mère de famille envisage de quitter la ville.

« Oui, on se sent coupables. »

La co-porte-parole du regroupement local Mères au front, Émilie Robert, a mis au monde un bébé de petit poids, 4,5 livres. Un tel risque est 25 % plus élevé à Rouyn-Noranda qu'ailleurs au Québec.

On ne pourra jamais savoir, on ne pourra jamais prouver le lien de cause à effet , explique la biologiste. Par contre c’est un facteur aggravant et je me suis exposée à ces contaminants-là. Oui, il y a un sentiment de culpabilité.

Après la naissance de son enfant, elle a déménagé à 20 kilomètres de la ville et elle se demande encore si c'est assez loin.

La co-porte-parole de Mères au front Rouyn-Noranda, Émilie Robert. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Marianne Saucier aussi se sent coupable. La mère de famille monoparentale a acheté une résidence dans le quartier Notre-Dame juste avant le dévoilement des premiers résultats des études de biosurveillance, il y a quatre ans.

Toutes les données qu'on a là, on ne les avait pas au moment de l'achat de la maison , explique-t-elle. La maman de deux enfants s'en veut de ne pas avoir anticipé les risques, alors que la fonderie est à quelques centaines de mètres. Comment ça se fait que j'ai manqué le bateau?

Si j’avais su, je ne serais pas revenue

L’envie de partir est grande également pour Suzanne Boisvert, fonctionnaire pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), dont le service clientèle principal est situé à Rouyn-Noranda.

Née à Rouyn-Noranda, bébé de petit poids tout comme ses trois frères, elle avait déménagé au Témiscamingue. Mais une rupture l'a amenée à revenir s'établir ici avec ses filles.

Avoir su, on aurait été s’installer ailleurs , regrette-t-elle. Les résultats des tests de la santé publique ont démontré que la mère et ses filles avaient trois, quatre et six fois plus d'arsenic dans leurs ongles que le groupe témoin.

« De les mettre dans cet environnement-là, quand elles sont nées au Témiscamingue puis qu’elles auraient pu avoir une autre qualité de vie, oui, ça me fait regretter. » — Une citation de Suzanne Boisvert, mère de famille et fonctionnaire au Régime québécois d'assurance parentale

Lundi soir, au conseil municipal de Rouyn-Noranda, Véronique Aubin est venue raconter qu'un de ses enfants est le grand champion de la contamination à la suite de l'étude de l'arsenic dans les ongles.

Véronique Aubin a raconté au conseil municipal qu'elle s'est « sentie trahie » quand elle a appris la contamination d'un de ses fils à l'arsenic. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Elle a élevé ses trois enfants dans le quartier au sud de la fonderie. En 2008, alors qu'elle était enceinte, on lui a dit : Tu vois, la ruelle, si elle est toute en roche, c’est parce qu’ils ont tout décontaminé.

« Il n’y a pas une job qui vaut plus que ces trois petits êtres humains-là. » — Une citation de Véronique Aubin, mère de famille du quartier Notre-Dame

Miguel Charlebois, père de trois enfants, pense que les élus se montrent complaisants avec la multinationale. Ce n’est pas une culpabilité qu’on devrait porter nous, comme parents. La culpabilité, c’est la fonderie qui devrait l'avoir, c'est Glencore qui devrait l’avoir. C'est aussi les décideurs.

D’autres familles comme moi vont quitter

Maude Letendre n'a pas attendu. Elle est partie vivre en Gaspésie avec sa famille en 2020, après 12 ans à Rouyn-Noranda. C’était trop difficile, je ne voulais pas attendre que ça bouge, il fallait que moi, je bouge, pour protéger à la fois mes enfants et ma santé mentale.

Selon elle, l'inaction des pouvoirs publics dans ce dossier, depuis des années, est un couvercle sur la marmite qui va faire que d’autres familles comme moi vont quitter .

« Je veux dire aux gens, ce n'est vraiment pas de votre faute. Il ne faut pas vous en vouloir si vous voulez partir. » — Une citation de Maude Letendre, mère de famille qui a quitté Rouyn-Noranda pour la Gaspésie