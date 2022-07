L’ex-animateur et homme d’affaires Pierre Marcotte est décédé

Pierre Marcotte, qui s’est fait connaître du public québécois comme animateur et propriétaire de plusieurs entreprises, est décédé mercredi à l’âge de 83 ans, a pu confirmer Radio-Canada. Il est mort de complications dues à la COVID-19.

Né à Joliette le 25 novembre 1938, M. Marcotte avoue avoir été un enfant turbulent à l’école. Un enseignant lui a alors suggéré de suivre des cours d’art dramatique.

M. Marcotte avait entamé sa carrière comme annonceur puis animateur à la station de radio CJSO, qui avait un studio satellite à Joliette. Après un court passage à la radio de Québec, où il a fait la connaissance de Jacques Boulanger, mais aussi à Radio-Canada, M. Marcotte est devenu ensuite l’un des animateurs vedette de la station CKVL à Montréal.

Il a fait l’essentiel de sa carrière télévisuelle à TVA – qui s’appelait à l’époque Télé-Métropole.

Au départ, je venais de l’information , a-t-il indiqué à Stéphan Bureau lors d’une entrevue à l’émission Bien entendu diffusée en juin 2019 sur les ondes d’ICI Première. Mais c’est dans les variétés qu’il a connu les meilleurs moments de sa carrière télévisuelle.

Pierre Marcotte a coanimé de nombreux quiz et plusieurs émissions de variétés avec Claude Boulard. Dans les années 1970, il a coanimé Les tannants avec Roger Giguère, Gilles Latulippe, Paolo Noël, Shirley Théroux, Christine Chartrand, Anne Renée et Joël Denis entre autres.

C’était une émission culte , se rappelait-il, citant au passage une étude menée par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal qui expliquait la popularité de l’émission par sa structure familiale .

Je n’ai aucun regret d’avoir fait des variétés, mais j’étais fait pour l’information , avouait-il à Stéphan Bureau.

M. Marcotte a continué d’animer des émissions de télévision dans les années 1990 et 2000 sur différents réseaux de télévision québécois comme TVA et TQS. Il était cependant plus discret dans les récentes années.

Il a épousé la chanteuse Ginette Ravel en la volant à Paolo Noël, se plaisait-il à dire. Lors de cette union, il a eu un fils, Pascal. Après son divorce, M. Marcotte a épousé Shirley Théroux – alors qu’il animait Les tannants – et il a eu un deuxième fils, Bruno-Pierre.

En plus d’une carrière prolifique à la radio et à la télévision, M. Marcotte a été le gestionnaire de plusieurs entreprises. J’étais un homme d’affaires qui n’a pas fait d’argent , se plaisait-il à dire.

Or, il a été le copropriétaire d’une discothèque en compagnie de Claude Boulard, et celle-ci a connu un immense succès, a-t-il concédé.

J’ai confié les entreprises à des amis, j’aurais dû le faire à des gens compétents , estimait-il, pour expliquer ses revers et la perte de dizaines de milliers de dollars.

Mais la gestion du Restaurant Hélène-de-Champlain, sur l’île Sainte-Hélène, à la tête duquel il a été durant 27 ans, a fait beaucoup pour sa renommée. Il a quitté l’établissement en 2010.

Pierre Marcotte avait fait un retour sur scène en 2016 avec la tournée Les Tannants, C’est fou fou fou! en compagnie de Shirley Théroux et de Joël Denis. Enfin, il devait retourner sur scène au Casino de Montréal à l’automne 2022.

M. Marcotte habitait la région de Charlevoix. Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Plouffe, et ses deux fils, Bruno-Pierre et Pascal Marcotte.