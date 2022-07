Coaticook veut rassurer ses résidents quant à un futur projet immobilier 

Le projet doit se réaliser au bout de la rue des Érables, sur un terrain acquis par le groupe Custeau. Il devrait s’étendre sur une superficie de 90 000 m2. Cette densification est trop importante aux yeux de certains citoyens, qui se sont rendus au conseil municipal de Coaticook pour une deuxième fois cette semaine.

Cela signifie près de 500 adultes et possiblement plus de 100 enfants. [...] Ça représente presque 10 % de la population de Coaticook qui va s’installer sur ce minuscule terrain , a notamment martelé une dame lors du conseil municipal de lundi soir dernier.

Jean-François Poulin est vice-président de la planification et du développement urbain du Groupe Custeau. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Pour apaiser les craintes et répondre aux questions des Coaticookois, Jean-François Poulin, le vice-président de la planification et du développement urbain du Groupe Custeau, a fait la tournée des voisins dont les terrains bordent les limites du projet sur les rues des Cerisiers, des Tilleuls, des Érables et Bachand. Le projet prévoit des unités unifamiales et du multilogement.

C'est vraiment des hauteurs à l'échelle humaine. On ne parle pas de quatre, de cinq, de six étages, et surtout pas des bâtiments en hauteur à côté des maisons existantes. On a un plan pour chacune des propriétés qui sont autour, et on vient leur montrer ce qu’elles vont avoir dans leur cour, quelle va être la bande tampon , explique M. Poulin.

On a des rues qui sont plus collectrices, comme la rue Bachand. C’est un objectif de sortir principalement par la rue Bachand et non pas par les rues avoisinantes. L’objectif, c’est que les entrepreneurs de la place et les entreprises puissent acheter ces terrains-là et offrir des logements, principalement à leurs employés , ajoute-t-il.

On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs

Une rencontre publique est également prévue le 20 juillet prochain pour présenter le projet aux Coaticookois. La construction de logements est cependant incontournable aux yeux du maire de Coaticook Simon Madore, compte tenu des besoins de main-d'œuvre et de la rareté des logements.

Le maire de Coaticook Simon Madore. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs. Bien sûr, il va y avoir branle-bas de combat dans toute la ville quand on va transformer. On va s’assurer que ça ne passe pas par le développement des Érables, que ça va passer par la rue Bachand. On va s’assurer de toutes sortes de choses pour que nos citoyens soient le moins impactés possible , soutient l’élu.

Le citoyen Simon Morin n’est pas rassuré pour autant. Des fois, l’omelette est trop grosse un peu, et c’est dur à avaler tout seul , remarque-t-il.

Simon Morin fait partie des citoyens qui ont des préoccupations quant au projet. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Lui et d’autres citoyens ont demandé une rencontre avec les élus lundi prochain.

Ensuite, on va rencontrer le Groupe Custeau avec les élus, c’est prévu le 20 [juillet]. On ne part pas en guerre contre personne, on n’est pas en guerre contre la Ville, on n’est pas en guerre contre le groupe Custeau, sauf qu’on a des préoccupations, et on veut que ce soit entendu , indique-t-il.

Jean-François Poulin assure que le Groupe Custeau pourra bonifier le projet après avoir entendu les résidents. C’est sûr et certain que la Ville aussi a l’objectif d’amener un certain nombre d’unités , souligne-t-il cependant.

Avec les informations de Guylaine Charette