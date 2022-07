L’explosion électro de Marshmello

Explosion, flammes et serpentins. Dès l’arrivée de Marshmello, la fête s’est installée pour ne terminer que 90 minutes plus tard, pratiquement sans temps mort.

Dance, pop, trap, rap, dubstep, rock : aucun style n'échappe aux platines du DJ casqué.

Sa prestation était un savant amalgame de ses propres compositions et de chansons populaires. Parfois, le mélange entre les deux se faisait très rapidement. Par exemple, les quelques secondes de Supernovacane qui se trouve sur l’album Shockwave se sont imbriquées en un clin d’œil avec One more time de Daft Punk.

À plusieurs reprises, l'artiste à la tête de guimauve a incité la foule à chanter. Celle-ci ne s’est pas fait prier sur Robbery de Juice WRLD ou sur les onomatopées bien connues qui ornent la reconnaissable ligne de basse de Seven Nation Army des Whites Stripes.

Marshmello lors de la soirée électro au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Soirée électro oblige, les effets pyrotechniques étaient omniprésents. Les flammes, les feux d’artifice et les jets d’air ont jailli du bord de la scène pendant tout le spectacle. Les lasers colorés, visibles grâce à un flot constant de fumée, donnaient une ambiance de club aux Plaines.

Les vidéos projetées sur les écrans géants complétaient l’expérience visuelle. Parfois abstraites, parfois narratives, les images amplifiaient la présence de l’homme seul sur scène, pour une ambiance immersive.

Après une photo avec la foule, l’artiste est disparu dans un nuage de fumée, ne laissant que le son des acouphènes.

L’électro d’ici

En toute première partie, le compositeur et DJ de Québec Millimetrik a réalisé un rêve, celui de jouer sur la plus grande scène du Festival d’été. Celui qui a remporté le Félix du meilleur disque de musique électronique en 2019 n’en était pas à son premier passage au FEQ . Pourtant, il n’avait jamais foulé les planches des plaines d’Abraham en tant qu’artiste.

Millimetrik au Festival d'été de Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Derrière sa table tournante, il manipulait sa console et frappait sur les percussions électroniques. Jean-Michel Perrier était à la batterie traditionnelle.

Quelques jours avant l’événement, Millimetrik avait dévoilé que Dominic Pelletier, chanteur du groupe rock Caravane ainsi que Liana Bureau serait du concert pour pousser la note.

Dominic Pelletier, qui a récemment lancé le projet solo Bonanza, a été le premier à monter sur scène. Fidèle à lui-même, il s’est rapidement lancé dans la foule. Imperturbable ou presque, il a continué de chanter tout en faisant une pirouette entre les mains des festivaliers.

Le chanteur Dominic Pelletier a l'habitude des bains de foule. Il a été fidèle à lui-même lors de la prestation de Millimetrik au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Il a interprété une nouveauté qui, selon Millimetrik, ne sortira pas cette année et Sunlight At Bay Of Plenty qui se retrouve sur l’album Sun-Drenched. On peut aussi entendre Liana Bureau sur le même long jeu.

En plus des musiciens, deux danseuses étaient de la prestation dont l’interprète en danse et chorégraphe Geneviève Duong. Elle et Millimetrik ont cofondé Zai Lab créatif, une compagnie de création où musique et danse se mélangent.

Alison Wonderland remplacée

La seule DJ féminine de la soirée, Alexandra Sholler, mieux connue sous le nom d’Alison Wonderland, a dû annuler sa présence pour des raisons de santé. C’est ce que le Festival d’été a annoncé sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée mercredi.

La présence Snakehips n'était pas prévue. Le Festival d'été de Québec a annoncé mercredi que le duo remplaçait Alison Wonderland, absente pour des raisons de santé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le duo de Britannique Snakehips s’est ajouté à la programmation de la soirée électronique pour combler la place laissée vacante par la DJ australienne.

Le duo de Britannique est allé d’extraits de quelques chansons connues. Plusieurs étaient des succès de discothèque du début des années 2000 comme Satisfaction de Benny Benassi, Hot in Herre de Nelly et Move Bitch de Ludacris qui faisait entendre sa voix au festival pour une deuxième fois cette année.

Entre les rythmes électroniques, Snakehips a laissé jouer une version peu altérée de September de Earth Wind and Fire. Les disc-jockeys ont enchaîné avec leur composition Don’t Leave qui met en vedette la chanteuse MØ. La cadence du morceau permettait aux danseurs de prendre leur souffle.

Ils ont terminé sur All My Friends, pièce titre d’un microalbum de 2016.

Oliver Heldens a préparé la foule à l'arrivée de Marshmello. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Oliver Heldens, le DJ attentionné

Oliver Heldens n’y allait pas de main morte avec les succès pour toutes les générations. En plus des chansons populaires actuelles comme Dance Monkey, le néerlandais est passé de ABBA à Kiss en passant par Another Brick in the Wall de Pink Floyd et Don’t stop the Music de Rihanna. Le tout sur un rythme de Deep House.

Le DJ s’est fait plutôt discret au micro. Il a tout de même lancé quelques phrases clichées des pistes de danse comme Make some noise (faites du bruit).

Il a osé quelques mots de français. Plusieurs artistes le font, mais Oliver Heldens a poussé l’attention encore plus loin, en terminant avec deux remix francophones : Une belle histoire et Désanchantée, respectivement popularisé par Michel Fugain et Mylène Farmer.