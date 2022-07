Un outil pour aider les voyageurs à savoir ce qui les attend à l’aéroport

L’aéroport Pearson de Toronto, le plus achalandé au pays, a lancé un nouvel outil en ligne pour aider les passagers à naviguer dans le système de transport aérien, ce qui est particulièrement difficile ces temps-ci.

Le système d’infographies publié sur le site web de l’aéroport donne aux passagers de l’information sur toutes les étapes, de l’enregistrement à la récupération des bagages en passant par les contrôles de sécurité.

Les voyageurs peuvent cliquer sur les liens pour obtenir plus de renseignements sur l’agence ou la compagnie responsable de chaque aspect du voyage et sur les mesures prises pour éliminer les retards et problèmes actuels.

Deborah Flint, PDG de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, a expliqué que l’objectif était de réduire l’inquiétude des passagers.

S’ils sont renseignés, ils seront mieux équipés pour réagir aux mauvaises nouvelles, le cas échéant , a-t-elle affirmé. L’expérience sera plus positive.

Les compagnies aériennes et les aéroports ont du mal à s’ajuster à l’augmentation importante du nombre de passagers qui a fait suite à la levée des restrictions imposées pendant la pandémie.

Le manque de personnel dans les compagnies aériennes et agences fédérales a causé des annulations de vols, des retards dans la livraison des bagages et d’interminables files d'attente.

Pearson est l’aéroport où la situation est la pire. Certains jours, plus de la moitié des départs ont été retardés. Mme Flint affirme que la situation s’améliore graduellement. Pendant la dernière semaine de juin, les passagers attendaient en moyenne un peu plus de 16 minutes avant de débarquer de l’avion, comparativement à 33 minutes en avril.

Les agences fédérales responsables des contrôles de sécurité et des douanes ont embauché du personnel supplémentaire, mais selon Deborah Flint, il en faudrait encore davantage, particulièrement en période de pointe. Elle prévoit que la situation continuera d’être difficile cet automne.

L’Autorité aéroportuaire a aussi lancé un tableau de bord en ligne sur les temps d’attente, pour aider les passagers à évaluer la situation avant de se rendre à l’aéroport.