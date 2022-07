Les camions-restaurants permis à Trois-Rivières… si le voisinage le veut bien

Julie Fournier en a fait l’expérience au début de l’été. La propriétaire de la boucherie Les Délices du Boucher à Trois-Rivières avait installé un camion-restaurant sur le terrain de son entreprise pour augmenter ses sources de revenus en temps de pandémie.

Depuis deux ans, la Ville autorisait le restaurant mobile Mr Méchoui sur son terrain mais au mois de juin, un inspecteur a visité Julie Fournier pour lui dire que ses activités commerciales faisaient l’objet d’une plainte.

On nous a annoncé qu’on devait fermer le food truck à cause de la plainte et que la réglementation avait été revue. On nous a donné trois jours pour tout fermer , a raconté Julie Fournier, en entrevue à l’émission En direct.

Ébranlée par la nouvelle, Julie Fournier a envoyé une lettre à la municipalité, ce qui lui a permis de gagner une prolongation de quelques jours. Le 4 juillet, elle a fermé définitivement le camion-restaurant, Mr Méchoui, qu’elle était en train d’acquérir.

Le food truck représentait 50 % de notre chiffre d’affaires , se souvient, douloureusement, Julie Fournier.

La propriétaire de la boucherie du secteur de Trois-Rivières-Ouest s’étonne toutefois de voir des camions-restaurants fonctionner encore dans les rues de Trois-Rivières cet été.

Des camions de cuisine de rue sont notamment installés près de l’Amphithéâtre Cogeco, à l’Île Saint-Quentin et sur la rue Notre-Dame Ouest. Elle affirme avoir posé des questions à la Ville, mais n’avoir jamais reçu de réponses.

Si une loi est bonne pour l’un, elle doit être bonne pour l’autre. J’aimerais que ce soit égal pour tous , a expliqué Julie Fournier au micro d’Anne Marie Lemay.

On voulait aider les entrepreneurs pendant la pandémie

À Trois-Rivières, le règlement municipal interdit les roulottes et camions de restauration dans toutes les zones, mis à part pour un événement ponctuel. Or, pendant la pandémie, la Ville a autorisé les restaurants mobiles afin d’aider financièrement des entreprises de la région.

On n’a pas fait d’interventions. La Ville avait une tolérance , explique la directrice des communications pour la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

La Ville applique toujours cette politique pandémique, si les activités du food truck ne nuisent pas au voisinage , précise Cynthia Simard. Dans le cas inverse, la Ville pourrait demander la fermeture du camion-restaurant, comme ça a été le cas pour Julie Fournier.

Cynthia Simard affirme que chaque plainte est analysée, car si c’était une plainte faite par un concurrent, il n’y aurait pas d’interventions de la Ville .

Cette situation pourrait toutefois être temporaire, car la Ville prévoit revoir la réglementation sur les camions de cuisine de rue, selon les dires de la porte-parole.

En attendant, les restaurants mobiles à l’Île Saint-Quentin et à l’Amphithéâtre Cogeco sont exempts de la réglementation actuelle, car ils sont en tests pour un projet pilote ou répondent à une demande temporaire, dit Cynthia Simard.