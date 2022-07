L’édition de cette année marque un retour du célèbre spectacle dans la grande salle du bâtiment après deux ans d’absence en raison de la pandémie. L’an dernier, une version en plein air avait été présentée dans le stationnement du Théâtre du Palais municipal.

Le spectacle sera offert jusqu’au 20 août.

Les spectateurs découvriront plusieurs nouveautés, dont une ambiance sonore renouvelée. Porte-parole pour ce 35e anniversaire, le chanteur René Simard avoue avoir été impressionné par cet aspect.

Le chanteur originaire de Chicoutimi, René Simard, est le porte-parole de la 35e édition de la Fabuleuse histoire d'un royaume. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Ce que je trouve beau dans ce spectacle-là, c’est qu’ils n’arrêtent pas d’en ajouter, de bonifier le spectacle. Cette année, ils ont mis l’accent sur le son et ce sera une immersion supplémentaire pour les gens. Ils ont un nouveau système de son à la fine pointe de la technologie et les gens pourront le vivre de façon plus intense, a révélé le chanteur originaire de Chicoutimi, qui a eu droit à un accueil chaleureux de la foule avant la grande première de mercredi soir.

La production regroupe encore plus de 150 comédiens bénévoles.

Rappelons que c'est le comédien Jean-Pierre Bergeron, originaire de Jonquière, qui est la nouvelle voix de l'Esprit du Fjord, en remplacement du regretté Michel Dumont, qui l'avait enregistrée en 1988.