Des attaques russes font 10 morts en Ukraine alors que les déportations continuent

Si Mykolaïv a été la cible d'attaques répétées de la Russie au cours des derniers jours, des missiles de l'envahisseur ont aussi frappé Zaporijia mercredi. Ces frappes pourraient signaler l'intention de Moscou de s'accrocher pour conserver une partie du sud du territoire ukrainien en même temps qu'il se bat pour conquérir tout l'est du pays. Les Ukrainiens redoublent cependant d'efforts pour récupérer une partie des zones perdues dans le sud.

Pendant que les combats faisaient rage, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la Russie de commettre un autre crime de guerre en forçant des centaines de milliers d'Ukrainiens, hommes, femmes et enfants, à la déportation dans le seul but de déstabiliser la démographie du pays.

Certains des décès de civils sont survenus dans la province de Donetsk, qui fait partie d'une région où les séparatistes prorusses se sont battus pendant huit ans et que le Kremlin a l'intention de capturer. La ville de Bakhmout a subi des bombardements particulièrement violents, a dit le chef administratif de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Dans la province adjacente de Louhansk, que les forces russes et séparatistes ont pratiquement conquise, les soldats ukrainiens se sont battus pour conserver le contrôle de deux villages périphériques au milieu des bombardements, a déclaré le gouverneur Serhiy Haidaï.

Louhansk et Donetsk forment ensemble la région ukrainienne du Donbass, une région principalement russophone d'usines sidérurgiques, de mines et d'autres industries vitales pour l'économie. Les Russes réduisent délibérément le Donbass en cendres et il ne restera plus personne dans les territoires capturés , a dit estimer M. Haidaï.

L'artillerie russe s'est également abattue sur le nord-est de l'Ukraine, où un gouverneur régional, Oleg Syniehubov, a accusé les forces russes d'essayer de terroriser les civils à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Déportations

Antony Blinken a fortement condamné les pratiques de l'armée russe. qui déporte des personnes protégées de manière illégale hors de territoires ukrainiens sous contrôle russe, a-t-il soutenu.

Les autorités russes doivent libérer ces détenus et permettre aux citoyens ukrainiens déplacés de force ou contraints de quitter leur pays de rentrer chez eux de manière rapide et sécuritaire , a déclaré le secrétaire d'État par voie de communiqué.

Selon M. Blinken, on estimerait que de 900 000 à 1,6 million de citoyens ukrainiens – y compris 260 000 enfants – ont été interrogés, détenus, puis déportés en Russie dans divers endroits, notamment dans l'extrême est.

Le secrétaire d'État a cité une accumulation de preuves selon lesquelles les autorités russes détiennent, torturent ou font disparaître des civils ukrainiens considérés comme des menaces en raison de leurs liens avec l'armée, les médias, le gouvernement ou des groupes de la société civile. Certains témoignages rapportent même des exécutions sommaires.

Alors que la Russie vise l'est, l'armée ukrainienne a tenté de récupérer les villes capturées dans le sud. L'armée ukrainienne a affirmé mardi avoir utilisé des missiles pour détruire un dépôt de munitions russe à Nova Kakhovka, une ville que les Russes occupent à l'est du port de la mer Noire de Kherson.

La précision de la frappe contre ce dépôt suggère que les forces ukrainiennes ont utilisé des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité fournis par les États-Unis, ou HIMARS , un type d'arme que le gouvernement de Kiev a réclamé à plusieurs reprises.

L'agence de presse russe TASS a plutôt expliqué que l'explosion s'est produite dans une installation de stockage d'engrais minéraux. Certains des ingrédients des engrais peuvent être utilisés pour les munitions.

Vers une reprise des exportations

Par ailleurs, les Nations unies ont dit avoir fait du progrès mercredi à la suite des premiers pourparlers en personne depuis des mois entre les représentants russes et ukrainiens dans le but de permettre d'expédier des millions de tonnes de grain coincées en Ukraine en raison de l'invasion russe.

Le plan proposé par l'ONU vise à permettre de libérer le grain ukrainien sur le marché mondial en plus de permettre à la Russie d'écouler elle aussi son grain et des fertilisants.

En raison du conflit, environ 22 millions de tonnes de grain sont coincées en Ukraine. Les autorités cherchent une solution afin de vider les silos à temps pour accueillir les nouvelles récoltes. Une partie des stocks est expédiée en Europe par train, par route ou par rivière, mais il ne s'agit que d'un faible pourcentage par rapport aux exportations qui partent par la mer Noire.

Selon l'ONU, l'invasion russe met en danger l'approvisionnement alimentaire de nombreux États en développement en plus de faire grimper le prix des denrées et de menacer d'aggraver la famine qui touche plus de 181 millions de personnes.

Vêtus d'habits civils, les représentants russes et ukrainiens se sont assis face à face de part et d'autre d'une grande table carrée autour de laquelle se trouvaient également des émissaires de l'armée turque et de l'ONU. La rencontre aurait duré 90 minutes.