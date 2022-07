Mille facettes : une piste de danse disco dans le Village cet été

Le Village de Montréal aura une esthétique disco cet été. La Société de développement commercial (SDC) du Village et le Partenariat du Quartier ont dévoilé mercredi Mille facettes, deux nouvelles installations flamboyantes du quartier inclusif de la métropole.

D’ici la fin juillet, les Montréalais et les Montréalaises découvriront une soixantaine de boules disco d’un mètre de diamètre tout au long de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, de façon à imiter une grande piste de danse et de paillettes.

Au début du mois d’août, un immense dôme appelé Disco géodésique sera installé au cœur du quartier, sur la nouvelle place du Village. Composé d'un maillage iridescent de facettes multicolores, il est décrit comme étant un espace citoyen et une discothèque silencieuse .

Le dôme sera installé à la lace du Village, entre les rues Atateken et Wolfe. Photo : MASSIVart et Sid Lee Architecture

L’arrivée d’un dôme disco géant en plein cœur du Village se veut un lieu de rassemblement privilégié pour accueillir une programmation variée, mais on souhaite aussi qu’il devienne un lieu d’appropriation citoyenne dont toustes [sic] profiteront , a déclaré la SDC du Village par communiqué.

Les créations, signées MASSIVart et Sid Lee Architecture, sont des installations transitoires qui demeureront en place cet été et les deux années suivantes en attendant d’importants travaux dans le Village.