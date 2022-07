Fin de Roe c. Wade : un revers pour les femmes, estime l’ambassadrice Kirsten Hillman

La récente décision de la Cour suprême des États-Unis de renverser l’arrêt Roe c. Wade , qui limite le droit à l’avortement est un « véritable revers pour le droit fondamental des femmes à rendre des décisions sur leur propre corps », soutient l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman.

En entrevue à l’émission L’heure du monde mercredi, diffusée sur les ondes d’ICI Première, Mme Hillman convient que le jugement de la Cour suprême des États-Unis aura un impact très réel sur les femmes dans de nombreux États .

Selon Mme Hillman, son rôle d’ambassadrice du Canada est de promouvoir les intérêts de notre pays, mais aussi d’avancer ses valeurs . Elle ajoute que dans ce contexte, je suis claire et équivoque que nous, notre pays, notre gouvernement, appuie le droit de choisir et la nécessité de fournir aux femmes les services d’avortement qui sont sûrs et légaux .

Mme Hillman indique que nous allons continuer d’appuyer les femmes [dans] leurs droits , et qu’elle est toujours prête à exprimer ce point de vue là, parce que c’est la position [du Canada] .

La question de l’avortement divise la société américaine depuis la décision de la Cour suprême, estime Mme Hillman, mais d’autres sujets polarisants inquiètent l’ambassadrice. Elle mentionne notamment les inquiétudes domestiques sur l’état de leur démocratie , particulièrement en raison des audiences au Congrès sur les événements du 6 janvier 2021.

Les Américains luttent pour leur démocratie, pour leurs institutions, ils essaient de vraiment [comprendre] ce qui s’est passé ce jour-là , croit Mme Hillman. Mais l’adoption de la loi bipartisane sur le contrôle des armes à feu est un signe de l’avancée de la société américaine, poursuit-elle.

« C’est là où les Canadiens doivent vraiment mettre l’emphase : nous aussi, nous continuons à être vigilants pour notre démocratie, pour assurer que nous avons le pays que nous voulons, pour avoir des discussions constructives, pour protéger nos institutions. » — Une citation de Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis

L’économie au centre des préoccupations

L’ambassadrice du Canada aux États-Unis a abordé la question de l’inflation avec retenue. Nous reconnaissons que c’est un phénomène mondial, mais ça ne diminue pas la difficulté qui est ressentie [par] les citoyens , affirme-t-elle.

Cependant, elle note qu’il y a une grande conversation entre le Canada et les États-Unis . Elle rappelle que la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a rencontré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour discuter de la question de l’inflation dans les deux pays. Elles se sont aussi parlé lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Bali, sans préciser la nature de leurs échanges.

La protection de l’environnement aux États-Unis une autre question épineuse. Mme Hillman insiste sur le fait que la récente décision de la Cour suprême américaine sur le pouvoir du gouvernement fédéral d’imposer des lois qui favorisent la protection de la nature n’est pas la fin des efforts de nos voisins du sud pour lutter contre les changements climatiques.

J’étais hier avec le ministre [fédéral de l’Environnement Steven] Guilbeault, nous étions à la Maison-Blanche pour parler de la protection de l’environnement , insiste Mme Hillman.

Bien que l’analyse de l’impact de la décision de la Cour suprême américaine ne soit pas terminée, elle pense que l’administration [du président] Biden reste complètement saisie par leur décision de faire avancer [les dossiers environnementaux] et la réduction des émissions [de gaz à effet de serre] , poursuit-elle.

Elle souligne que le gouvernement fédéral des États-Unis a d’autres outils qu’il va pouvoir utiliser pour protéger la nature, et bien que la décision de la Cour suprême limite les capacités [...], la politique de l’administration [Biden] n’a pas changé .