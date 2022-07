Environ 3 Manitobains sur 10 vivent seuls, le mariage toujours prisé au Manitoba

Selon le démographe pour l'agence fédérale, Pierre Turcotte, ces chiffres s’expliquent en partie car les jeunes adultes privilégient souvent leur carrière et se mettent en couple plus tardivement.

Il ajoute que l'autre facteur implique les aînés.

Les personnes âgées sont plus susceptibles de vivre seules, spécialement les femmes, en partie parce qu'elles ont une espérance de vie plus élevée que celle de leur conjoint. Mais ça tend à diminuer parce que l'espérance de vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes , explique Pierre Turcotte.

À l'échelle nationale, ce sont 29,3 % des personnes qui vivent seules au Canada.

Parmi les ménages au Manitoba, 69 % sont des couples mariés et 18 % sont des familles monoparentales, des chiffres légèrement supérieurs à la moyenne nationale.

En effet, 64,4 % de couples mariés et 16,4 % de familles monoparentales composent les ménages canadiens.

Des communautés manitobaines restent très attachées à la tradition du mariage.

Le mariage est omniprésent à Stanley, au Manitoba, où 99 % des couples étaient mariés, et des proportions similaires ont été constatées dans les municipalités avoisinantes de Rhineland (98 %) et de Winkler (96 %) , écrit Statistique Canada, dans un document publié mercredi.

L'agence fédérale explique ce phénomène par la présence d'une forte population de langue allemande et affiliée à la religion mennonite.

17 % des couples en union libre au Manitoba

Environ 17 % des couples manitobains vivent en union libre alors que la moyenne canadienne est de 23 %. Le Nunavut et le Québec font chef de file dans ce domaine avec une proportion respective de 52 % et 43 % des couples.

Le Canada est chef de file parmi les pays du G7 en ce qui concerne les couples vivant en union libre, selon Statistique Canada.

Le démographe de Statistique Canada Pierre Turcotte fait savoir qu'à Thompson, dans le nord du Manitoba, les couples en union libre sont représentés à 30 %, ce qui est largement supérieur à la moyenne manitobaine.

Les couples en union libre avec enfants représentent 60 % des ménages à Thompson, ce qui se rapproche beaucoup du Québec , ajoute-t-il.

De plus en plus, l'union libre est une alternative au mariage ou un prélude au mariage. C'est une alternative au remariage, c'est-à-dire que suite à un divorce, beaucoup de gens se remettent en couple plutôt que de se remarier , explique M. Turcotte.

Statistique Canada a également observé que l'union libre est plus présente dans les plus petits centres urbains ou petites municipalités que les grandes villes.

La plus grande présence d'immigrants dans les grandes villes, pour qui le mariage demeure une institution, expliquerait le phénomène, explique M. Turcotte.

M. Turcotte conclut en affirmant que Steinbach, Brandon et Winnipeg ont un comportement similaire à ce qui se fait au niveau provincial ou même national .

Avec des informations d'Anne-Louise Michel