Festivités en Haute-Ville, des commerçants déçus en Basse-Ville

Certains commerçants des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur sont loin de célébrer le retour du Festival d'été de Québec.

Un texte de Louis-Simon Lapointe

Il n'y a rien qui se passe en Basse-Ville, rien , constate Martin Parrot, président et directeur général de la microbrasserie Griendel sur la rue Saint-Vallier.

Il me manque 15 à 20 % de mes ventes par rapport à l'année dernière, où j'étais limité dans mon nombre de places assises , ajoute-t-il en faisant référence à l'époque où le Québec se relevait d'un difficile confinement.

Si la météo et l'inflation ont aussi pu influencer cette baisse de revenus, Martin Parrot croit que le Festival devrait revenir sur sa décision et ramener le public à l’Impérial Bell, au District Saint-Joseph et à L'Anti Bar & Spectacles, comme ce fut le cas jusqu'en 2019.

« Il me semble qu'un festival qui a un budget de cette envergure-là [...] devrait en faire profiter un peu plus de gens. » — Une citation de Martin Parrot, président et directeur général de la microbrasserie Griendel

Il se réjouit toutefois pour ses collègues qui profitent de la manne et de la présence de milliers de festivaliers à proximité.

Il y a des restaurateurs en Haute-Ville qui font littéralement leur année, tant mieux pour eux , insiste l'homme d'affaires.

Le copropriétaire de la microbrasserie se rappelle de l'ambiance festive qui régnait dans la rue il y a 3 ans et qui profitait aussi à tous les commerces voisins : Dans le passé, quand il y avait du beau nightlife, je trouvais que c'était fantastique pour tout le monde.

Sur Saint-Joseph, la rue est morte

Même si son entreprise n'a pas encore fêté son premier anniversaire, le chef propriétaire du restaurant Le 101 - Restaurant de quartier, Charles Gignac, est établi dans Saint-Roch depuis une dizaine d'années.

La rue est morte. C'est la première année qu'on constate aussi peu de vie dans le quartier pendant le Festival d'été , résume-t-il.

Charles Gignac, chef propriétaire du restaurant Le 101-Restaurant de quartier. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Il constate aussi les impacts de cette décision : C'est pas juste moi en tant que restaurateur. Il y en a qui vendent de la vaisselle, des livres, des légumes, il y a une épicerie et une pharmacie. Ça pourrait bénéficier à l'ensemble de ces compagnies-là.

À quelques pas, Sao Khuon, propriétaire du restaurant Bati Bassac, raconte qu'au début du Festival, son entreprise était prête, malgré tout, à accueillir les festivaliers.

Côté salle à manger, habituellement dès le début de la semaine pendant un Festival d'été, on est plein. On réserve notre personnel en conséquence. Là, on a dû en couper ces derniers jours , rapporte Sao Khuon.

Sao Khuon, propriétaire du restaurant Bati Bassac. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Par courriel, BLEUFEU, qui opère le Festival d'été, rappelle que concentrer l'offre en Haute-Ville amène une grande proximité entre les sites et permet aux festivaliers de voir plus de spectacles. Il se dit satisfait de la réponse des festivaliers jusqu'à maintenant.

Le propriétaire du Griendel, Martin Parrot n'abonde pas dans le même sens : C'est facile de partir de la Haute-Ville pour venir en Basse-Ville. Je pense que ça aiderait aussi à décongestionner la Haute-Ville.

BLEUFEU ajoute que la Basse-Ville demeure importante pour son organisation. Elle opère l’Impérial Bell 12 mois par année et vient de faire l'acquisition de l’ancien D’Auteuil.

Quant aux commerçants, ils espèrent que la saison touristique viendra combler le manque à gagner de ce début de saison.