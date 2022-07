L’ACEP demande de repousser le retour en présentiel des fonctionnaires fédéraux

Dans le contexte où la septième vague de COVID-19 prend de plus en plus d’ampleur, l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) demande au Secrétariat du Conseil du Trésor de suspendre les plans de retour dans les lieux de travail des employés de la fonction publique jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore.

Le troisième plus grand syndicat de la fonction publique fédérale du Canada s’inquiète des risques de propagation du virus. Le sous-variant BA.4 ou le BA.5 d’Omicron est hautement contagieux. Il peut se transmettre à 19 personnes, en moyenne.

Par contre, pour sa part, le président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, n’est pas particulièrement préoccupé par la situation actuelle. Il demeure néanmoins sur ses gardes pour la suite des choses.

À ses yeux, la santé publique et le gouvernement semblent être à l'aise avec la situation présente.

Christian Daigle est le président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Ainsi, il attend de voir la réaction des membres de son syndicat. S'il y a des préoccupations, c'est certain qu'on va intervenir auprès de l'employeur.

On est là pour s'assurer que nos gens sont le moins à risques possibles dans le cadre de leur travail , partage M. Daigle. Qu'ils puissent performer au travail sans justement mettre à risque la population, leurs collègues de travail et eux-mêmes.

« Donc, on veut s'assurer que nos gens sont bien protégés et on va prendre toutes les mesures avec l'employeur pour le faire. » — Une citation de Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

La présidente du Conseil du Trésor du Canada, Mona Fortier, avait annoncé le retour graduel des fonctionnaires fédéraux en présentiel le 28 février dernier. Elle ne s’est pas encore prononcée sur les enjeux liés à la septième vague. Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, les employés peuvent être assurés que des mesures efficaces continuent d’être prises pour protéger leur santé et leur sécurité au travail.

En tant que dirigeants de leur organisation, les administrateurs généraux continueront de prendre des décisions en matière de santé et de sécurité dans le contexte de leurs activités précises, orientées par les conseils des autorités de santé publique et de leurs comités de santé et de sécurité au travail , réitère-t-elle par voie de déclaration écrite.

Beaucoup d’incertitude

Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, Gilles LeVasseur, croit quant à lui qu’il est impératif de resserrer les mesures sanitaires au plus vite.

L'employeur doit prendre des mesures proactives, sachant qu'il y a une possibilité que cette septième vague-là puisse avoir un impact sur les travailleurs , pense-t-il.

Gilles LeVasseur est professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Il reconnaît toutefois que certains travailleurs doivent demeurer en présentiel, compte tenu de leurs responsabilités. On ne peut pas demander à ce que tout le monde soit en télétravail, c’est impossible parce qu'un système ne peut pas fonctionner en télétravail , avance le professeur. Sauf que les syndicats ont aussi le devoir de proposer des mécanismes et des systèmes en place pour justement trouver une juste mesure entre les besoins organisationnels, servir le public et en même temps la sécurité des employés.

À son avis, si aucune mesure n’est prise rapidement pour freiner, sinon limiter, la propagation du variant BA.4 ou BA.5 d’Omicron, ça envoie un très mauvais message. Si l'employeur ne donne pas ce signal-là de prendre cette mesure rapidement, on a l'impression qu'il y a comme une indifférence ou qu'il y a un absentéisme de leadership de prendre le dossier et de le gérer rapidement , soutient-il.

Il y a une incertitude quant à l'impact de ces nouveaux variants-là sur les individus et sur les relations de travail , rappelle nonobstant M. LeVasseur. Le système doit prévoir tout de suite des mécanismes pour être capable de faire face à une crise, à une situation qui pourrait amener des changements rapides dans les relations de travail.

Avec les informations de Benjamin Vachet et Stéphane Leclerc