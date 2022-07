Trois nouveaux candidats se joignent au Parti conservateur du Québec en Outaouais

Il s’agit de Joëlle Jammal pour la circonscription de Gatineau, de Lise Couture pour la circonscription de Hull et de Terrence Watters pour la circonscription de Pontiac.

Mme Jammal est une pharmacienne qui est établie dans la région de Cantley depuis 2014. Les enjeux qui la préoccupent sont principalement l’inflation, l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que l’état du système de santé au Québec.

Les trois nouveaux candidats du Parti conservateur du Québec en Outaouais : Joëlle Jammal pour Gatineau, Terrence Watters pour Pontiac et Lise Couture pour Hull (de droite à gauche). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Elle dit partager le même attachement aux libertés individuelles que M. Duhaime.

De son côté, Lise Couture est responsable en alimentation pour le CPE Les enfants d’abord de Gatineau depuis 17 ans. C’est l’enjeu de la santé qui la préoccupe principalement, dont l’emplacement du nouvel hôpital en Outaouais.

Terrence Watters est pour sa part courtier immobilier depuis quelques années, après avoir passé 19 ans comme gestionnaire au Casino du Lac-Leamy. La défense des libertés individuelles et la diminution de l’intervention de l'État sont ses deux chevaux de bataille.

Rappelons que M. Duhaime a promis de présenter 125 candidats pour les 125 circonscriptions du Québec d’ici les prochaines élections qui auront lieu à l'automne. Lors de son passage à l’émission Les Matins d’ici mercredi, il a mentionné que le Parti conservateur du Québec avait connu une importante croissance sous son leadership.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, de passage en Outaouais le 13 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

On est passé de 500 membres à 60 000 membres. On est le parti qui compte cette année le plus grand nombre de donateurs, on est ceux qui ramassent le plus d'argent. On est le parti qui a connu la plus forte croissance dans les sondages , a-t-il dit.

Suspendre la taxe sur l’essence

Par ailleurs, Éric Duhaime a proposé de suspendre la taxe sur l’essence lors de son passage en Outaouais.

Il dit trouver inacceptable que des Québécois se rendent en Ontario pour faire le plein d’essence à moindre coût.

Le chef du Parti conservateur demande à ce que les propriétaires des station d’essence au Québec soit en mesure de faire compétition à l’Ontario.