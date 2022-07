Ottawa apporte un coup de pouce aux bornes électriques dans l’Ouest

Ce projet en collaboration avec Shell Canada couvrira 37 stations de la pétrolière allant de l’Ontario à la Colombie-Britannique.

Selon le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, le but est de permettre de traverser le pays sans stress.

Cet investissement fait partie de l'une des promesses du gouvernement libéral de Justin Trudeau visant à réduire de 31 % les émissions de GES pour l’industrie pétrolière et gazière d’ici 2030.

Rappelons que le gouvernement fédéral a également promis d’ajouter 50 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques d'ici 2030, d’investir dans les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules n'émettant aucun GES et de réduire le prix des voitures électriques.

« Cet investissement est une première étape dans le but d’atteindre la cible des 50 000 bornes. Au fur et à mesure que les Canadiens vont se tourner vers des options plus écologiques, nous nous assurerons que les stations de service répondront à la demande. » — Une citation de Randy Boissonnault, ministre du Tourisme

Pour le moment, la Colombie-Britannique est la seule province ayant confirmé sa contribution financière au projet. À l’aide du programme CleanBC Go Electric, la province donnera 625 000 $ pour l'installation de bornes de recharge électrique pour les stations Shell sur son territoire.

L’Alberta fait partie des provinces canadiennes où le marché des véhicules électriques et hybrides est le moins dynamique. Randy Boissonnault pense malgré tout que l’Alberta nécessite des infrastructures de recharge pour ces moyens de locomotion.

Un projet qui aidera la transition énergétique

Le ministre du Tourisme pense que ces nouvelles bornes de recharge faciliteront la transition énergétique de beaucoup de Canadiens : Les Canadiens doivent pouvoir contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Le déploiement de bornes de recharge pour voitures électriques en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario est un pas de géant pour la transition vers les véhicules électriques. » — Une citation de Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Près de 85 % des bornes de recharge rapide accessibles au public se trouvent au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. De plus, les véhicules électriques ne représentent que 5 % des voitures au Canada, bien en deçà de l'objectif fixé par Ottawa qui espère qu’un véhicule électrique sur deux empruntera les routes canadiennes d'ici 2030.

Du côté de Shell Canada, le directeur de la transition énergétique, Simon Paradis, affirme que cette collaboration avec le ministère des Ressources naturelles du Canada permet de devancer le programme d’installation des bornes de recharges à travers le pays.

Le directeur de la transition énergétique de Shell Canada, Simon Paradis, pense que ce projet donnera une meilleure offre aux Canadiens. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Nous avons près de 11 000 bornes en Amérique du Nord, plusieurs centaines au Canada, et seulement 7 bornes sous la marque Shell Recharge en Alberta , explique Simon Paradis. Notre réseau évolue rapidement pour répondre aux besoins et à la demande des clients.

Avec la montée des prix de l’essence et la guerre en Ukraine, Randy Boissonnault croit qu’il faut continuer à produire des véhicules électriques au Canada, installer plus de bornes le long des routes et autoroutes clés du pays et développer des projets afin d’exploiter les minéraux nécessaires à la fabrication des véhicules électriques .

Avec les informations de Bassirou Bâ