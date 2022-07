Les ventes de Marché Goodfood ont chuté de 38 % au troisième trimestre

Les habitudes de consommation des Canadiens changent avec l'assouplissement des mesures sanitaires, a expliqué le chef de la direction de Marché Goodfood, Jonathan Ferrari, lors d'un appel téléphonique avec des analystes financiers mercredi.

« Les clients et les Canadiens d'un océan à l'autre passent plus de temps à voyager et passent ainsi moins de temps à la maison. Cela a une influence sur le commerce en ligne dans son ensemble et sur nos activités également. » — Une citation de Jonathan Ferrari, chef de la direction de Marché Goodfood

Le spécialiste des mets prêts à cuisiner et de l'épicerie en ligne a compté 35 000 clients actifs de moins au cours du trimestre qui s'est terminé le 4 juin par rapport à la même période l'an dernier, lorsque les mesures sanitaires étaient plus strictes. L'entreprise comptait 211 000 clients actifs au troisième trimestre de 2021.

La chute de 38 % des revenus de l'entreprise, établis à 67 millions de dollars, représente la plus forte baisse enregistrée par cette société montréalaise et le quatrième trimestre consécutif de diminution, précise l'analyste Martin Landry, de Stifel GMP, qui juge que le chemin pour renouer avec la croissance n'est pas clair .

La part de l'inflation

La flambée des prix à l'épicerie pourrait expliquer en partie ce déclin, croit M. Landry. Nous pensons que les conditions économiques difficiles frappent les clients, tandis que les ménages surveillent de plus en plus leurs dépenses alimentaires.

Pour composer avec l'inflation, Goodfood a augmenté ses prix d'un peu moins de 10 % en juin, après la fin du troisième trimestre. Jusqu'à maintenant, cette hausse aurait toutefois un effet limité sur les désabonnements et sur les commandes.

Questionné à ce sujet, M. Ferrari a dit que les prix de Goodfood se comparaient favorablement par rapport à ceux des épiciers. Il a reconnu qu'il était difficile d'être plus précis alors que les prix des aliments augmentent rapidement de semaine en semaine .

M. Ferrari a toutefois avancé l'hypothèse selon laquelle l'offre de mets prépréparés se démarque par rapport à l'industrie de la restauration. Nos recherches démontrent que de nombreux consommateurs comparent les mets prépréparés aux coûts d'une visite au restaurant ou d'une livraison. Ils voient que notre offre représente un rabais de 30 % à 50 % sur les coûts d'un repas au restaurant .

M. Ferrari a pour sa part souligné que les derniers trimestres ont été comparés à l'année précédente, qui avait été exceptionnelle en raison des restrictions sanitaires. Je pense que nous arrivons vers les derniers trimestres où la comparaison avec l'an dernier sera difficile à cause de la COVID. Je pense que cette normalisation se verra dans nos résultats.

Il a également mentionné que le nombre de clients actifs dans le segment de l'épicerie en ligne a augmenté de 41 % pour s'établir à 38 000 dans les régions servies, soit Montréal, Toronto et Ottawa. L'entreprise estime que la valeur du marché de l'épicerie s'élève à 140 milliards au Canada et qu'une part croissante de la demande va se déplacer en ligne.

La société montréalaise a enregistré une perte de 21 millions, soit plus que les deux millions enregistrés à la même période l'an dernier. La perte ajustée diluée par action atteint 25 cents, comparativement à 3 cents.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient des revenus de 73,79 millions et une perte ajustée par action de 23 cents, selon la firme Refinitiv.

Malgré les résultats inférieurs aux attentes, l'analyste Frédéric Tremblay, de Desjardins Marché des capitaux, souligne que les résultats démontrent que la société a réalisé des améliorations opérationnelles.

Il donne en exemple la marge brute de 26,2 %, plus élevée que le seuil de 24 % au trimestre précédent mais toujours plus basse que les 35 % enregistrés il y a deux ans. Il reste du travail à faire, mais les progrès initiaux dans la gestion des opérations et dans l'optimisation des coûts sont encourageants , a commenté l'analyste.

L'action avait perdu 1 cent, ou 0,68 %, à 1,45 $ à la fermeture de la Bourse de Toronto mercredi.