Le MTQ apportera des correctifs majeurs sur la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

La pression s'est intensifiée sur le MTQ depuis ce tragique accident survenu à l’intersection de la route 169 et du 2e Rang Ouest. Une pétition signée par plus de 5000 personnes réclamant une amélioration de la sécurité dans le secteur a également vu le jour.

Le MTQ avait soutenu à la suite du décès de la fillette qu’il n'attendrait pas le rapport du coroner pour effectuer des modifications à cette intersection afin d’éviter qu’un autre drame semblable se reproduise.

Des mesures temporaires à venir

À l’issue de la rencontre de mercredi, le maire André Fortin s’est dit rassuré par ce qu’il a entendu. La limite de vitesse à 70 km/h sera réduite et des panneaux de signalisation de même que des caméras de surveillance seront installés.

Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin Photo : Radio-Canada

Le maire réclame l’aménagement d’un carrefour giratoire à cette intersection, mais en attendant qu’une solution permanente soit trouvée, il a salué les mesures correctives qui seront déployées au cours des prochaines semaines.

Pour nous, c’était important. On savait qu’il pouvait y avoir un projet plus lourd, ça on était capable de demander ça, mais à court terme, les gens veulent voir des réalisations, donc on a obtenu en grande majorité ce qu’on voulait avoir à court terme et je pense que ça va améliorer la sécurité , a soutenu le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Pas une question de coûts

Pour le ministère des Transports, la facture pour l’amélioration de ce tronçon routier de la route 169 n’aura pas d’influence dans le choix qui sera fait pour répondre aux craintes des automobilistes et des citoyens de la municipalité.

La circulation est souvent dense sur la route 169 à la hauteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada

Une étude de sécurité avait été lancée en 2021 alors que l’endroit a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans.

Les coûts n’influenceront pas. Ce qu’on veut, c’est la meilleure solution, que ce soit le carrefour giratoire, que ce soit l’amalgame des deux ou un feu de circulation. On avait fait des comptages et la raison d’être d’une intervention majeure est justifiée , a assuré le directeur du MTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Boily.

Si la solution choisie est un carrefour giratoire, un délai de deux à cinq ans est à prévoir pour son aménagement.

Selon Transports Québec, un carrefour giratoire permet d’éliminer les collisions à angle droit et favorise le ralentissement des conducteurs, ce qui réduit le nombre d’accidents avec blessés .

Avec des informations de Mélyssa Gagnon