Le recensement 2021 dévoile pour la première fois la diversité des couples albertains

L'Alberta a une idée plus précise de la diversité de genres parmi les couples et les parents, pour la première fois de son histoire, à la suite de la publication des dernières données statistiques du recensement 2021. Le bilan démographique incluait pour la première fois une question qui différenciait le sexe d'une personne à la naissance de son genre.

Statistique Canada a publié mercredi de nouvelles données sur les familles, les ménages et l'état matrimonial, le revenu et l'expérience militaire canadienne.

L'agence fédérale a pu déterminer le nombre de couples mariés ou en union libre hétérosexuels et homosexuels, ainsi que les couples dans lesquels au moins une personne est transgenre ou non binaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Guide visuel des statuts de diversité de genre des couples, selon Statistique Canada. Photo : Statistique canada

Les données montrent également combien, parmi ces couples, ont des enfants et combien n'en ont pas.

La grande majorité des conjoints en Alberta, soit 975 245 unions sont entre personnes qui se déclarent hétérosexuelles. Ce chiffre représente près de 99 % des couples recensés. Un peu plus de la moitié de ces couples ont des enfants, selon Statistique Canada.

D’autre part, les données révèlent qu’il y a environ 8170 couples de même sexe dans la province. Environ 4300 unions sont formées de deux femmes, et 3900 autres, de deux hommes, selon les mêmes données.

Toutefois, les statistiques montrent qu'une plus grande proportion d’unions de femmes ont des enfants, comparativement aux couples d'hommes. Il s'agit d'environ 25 % de couples de femmes, contre 8 % du côté des couples d'hommes.

Les données indiquent également qu’il y a plus de 4000 couples dans lesquels au moins une personne est transgenre ou non binaire. De ce nombre, 2730 couples sont transgenres, et 1325 couples se sont déclarés non binaires.

Par ailleurs, environ un couple transgenre sur trois a des enfants, contre un couple non binaire sur cinq.

Statistique Canada compte comme couple transgenre tout couple formé d'au moins une personne transgenre.

La même logique s'applique pour la catégorie des couples non binaires.

Par exemple, un couple composé d'une femme cisgenre et d'une femme transgenre sera compté dans la catégorie couple transgenre, plutôt que celle des couples de même genre (cisgenre).

C’est la première fois en 50 ans que des données du recensement sur l'expérience militaire sont publiées, a indiqué Statistique Canada. Photo : Eilís Quinn/Eye on the Arctic

L'Alberta au 3e rang du nombre de militaires actifs

Le recensement de 2021 était également le premier à demander aux Canadiens s'ils sont actuellement en service, selon le site Internet de Statistique Canada.

Le traitement de ces données montre qu'il y a 97 625 Canadiens âgés de 17 ans ou plus qui servent actuellement dans les Forces armées canadiennes, dont 10 350 viennent d’Alberta.

Cela place la province en troisième position des provinces et territoires du pays à ce titre, juste derrière le Québec et l'Ontario, qui en comptent davantage.

La moitié des militaires albertains actifs vivent dans la région métropolitaine de recensement d'Edmonton, selon les données.

Statistique Canada note aussi que, malgré les changements apportés par les Forces armées canadiennes pour être plus inclusives envers les femmes, la disparité entre les sexes est beaucoup plus grande que dans d'autres secteurs d’activité. Les données révèlent qu’environ un militaire albertain actif sur cinq est une femme.

Les femmes et les membres de la communauté LGBT dans l'armée ont également vécu des situations moins favorables , selon Statistique Canada, notamment en ce qui concerne la culture d'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes.

Avec des informations de Nicholas Frew