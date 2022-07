Visite du pape en Alberta : transport et hébergement encore incertains pour les pèlerins

On s'attend à ce que le pape présente les excuses de l’Église catholique pour les souffrances causées par les pensionnats pour Autochtones, dans lesquels des milliers d’enfants sont morts et qui ont traumatisé de nombreuses générations d’Autochtones.

Selon l’organisateur George Arcand Jr., grand chef de la Confédération des Premières Nations du Traité no 6, il était impossible de réellement planifier la visite du pape avant d'obtenir le feu vert en vue de cette visite, il y a quelques semaines.

« C'est devenu une visite d'État plutôt qu'une visite religieuse. » — Une citation de George Arcand Jr., grand chef de la Confédération des Premières Nations du Traité no 6

Il souligne qu’un tel événement requiert habituellement une à deux années d’organisation et que les organisateurs n’ont eu que quelques mois.

L'Église catholique canadienne affirme, quant à elle, que l’organisation est divisée entre de nombreux responsables.

Partout au Canada, les diocèses aident les survivants et facilitent leur participation aux événements avec le pape François. Les dispositions varient d'un diocèse à l'autre. Certains ont fourni un financement aux survivants individuels, tandis que d'autres coordonnent les préparatifs de voyage dans le cadre d'un plus grand pèlerinage communautaire pour assister aux événements pontificaux , affirme par courriel Erika Jacinto, la responsable des médias francophones pour la visite du pape au Canada.

En plus de ce que font les diocèses à travers le Canada, les communautés et les organisations autochtones facilitent également le voyage et la participation des survivants et de leurs familles pour participer à divers événements , ajoute-t-elle.

Le pape fera un premier arrêt le 25 juillet à Maskwacis, au sud d’Edmonton, où on s'attend à ce qu'il présente des excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones. L’événement se tiendra sur le site de l’ancien pensionnat d’Ermineskin, le plus grand de l'histoire canadienne.

La mémoire des enfants morts au pensionnat pour Autochtones d'Ermineskin, à Maskwacis, sera honorée sur place. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Le lendemain, il participera au pèlerinage annuel de Lac Ste Anne. George Arcand Jr. s'attend à ce que 15 000 personnes se déplacent pour chacun de ces événements, dont un quart venant de l'extérieur de la province.

Autobus, campings et hôtels

À dix jours de l’événement, il reste encore de nombreuses disponibilités dans les hôtels de Wetaskawin et de Ponoka, les deux municipalités les plus proches de Maskwacis, qui comptent de tels établissements.

George Arcand Jr. explique que son organisation avait réservé des blocs de chambres, mais qu’elle a dû y renoncer, faute de plans solides.

Il n'y aura pas de stationnement disponible à aucun événement. Donc, nous encourageons les visiteurs à prendre l'autocar ou à coordonner leurs déplacements et leur logement avec nous , explique-t-il.

Certaines Premières Nations du nord de l'Alberta établiront des camps sur place. Chacune est chargée d'organiser son transport, mais on ne sait pas encore combien d'autocars convergeront vers Maskwacis, Edmonton et à Lac Ste Anne.

À Edmonton, où le pape François célébrera une messe devant 65 000 personnes au Stade Commonwealth, on s'attend à une hausse importante de l'occupation des hôtels.

Les hôtels de toute la région d'Edmonton risquent d'être remplis durant la visite du pape , dit Jeffrey Sundquist, le PDG de la Chambre de commerce d’Edmonton.

Donnez la priorité aux Autochtones, demandent les organisateurs

George Arcand Jr. demande aux visiteurs curieux de voir le pape de laisser la priorité aux Autochtones, particulièrement aux survivants des pensionnats. Les événements de Maskwacis et de Lac Ste Anne leur sont réservés, dit-il.

Il reste toutefois encore des billets pour la messe du pape au stade Commonwealth, le 26 juillet. La dernière série de billets sera offerte le lundi 18 juillet à 10 h 30, heure des Rocheuses. Les précédentes séries de billets se sont envolées respectivement en 30 et 10 minutes.