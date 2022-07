La suspension du quartier de divertissement Kingsway fait réagir dans le Grand Sudbury

Ce que vous avez vu hier soir de la part du conseil, c’est une décision sérieuse prise en raison des réalités économiques d’aujourd’hui et non de la pression sur les médias sociaux , indique le maire du Grand Sudbury, Brian Bigger.

Les réactions sont nombreuses dans la sphère politique municipale, à l'approche des élections. La plupart des candidats à la mairie saluent la décision, qui met un terme à l’implication de la Ville dans ce projet.

La candidate Evelyn Dutrisac est déçue, indiquant que le conseil n’a pas pu rallier nos trois parties essentielles du gouvernement municipal : le peuple, les élus et le personnel .

Cependant, le prochain conseil municipal élu à l’automne pourra redonner vie au KED sous une autre forme s’il le désire.

Le promoteur du KED , Dario Zulich a réagi à la décision dans un bref communiqué publié mercredi matin, déclarant que le KED n’avait pas pour seul objectif de construire un aréna .

L’objectif était de rendre la ville meilleure et nous n’arrêterons pas. Maintenant, nous pivotons , a-t-il indiqué.

Le maire Bigger estime que ce sera à M. Zulich de décider comment procéder avec les projets privés de casino et d’hôtel sur l’avenue Kingsway.

Plusieurs candidats à la mairie estiment que les prochaines élections municipales seront l’occasion idéale pour identifier les besoins des citoyens et évaluer d’autres projets.

Plusieurs citoyens ont assisté à la réunion du conseil pour s'opposer à l'augmentation du coût du KED (archives). Photo : CBC/Jonathan Migneault

Un changement d’approche requis

Selon plusieurs d’entre eux, la Ville de Sudbury devra revoir sa façon de faire si le prochain conseil souhaite raviver le KED . Paul Lefebvre croît qu’à la place de dire qu’est-ce qu’on veut et demander ''donne-nous un prix'', voici mon prix, voici l’argent qu’on a et ce qu’on veut avoir.

« Le chiffre doit être un chiffre qu’on peut se permettre. Le Grand Sudbury a déjà emprunté plus de 200 millions $. Il faut s’appuyer sur ce qui est déjà dans les coffres. Il ne faut pas s’endetter plus. Il faut avoir une marche à suivre et le conseil doit travailler de concert » — Une citation de Paul Lefebvre, candidat à la mairie de Sudbury

M. Lefebvre estime qu’il faut s’inspirer d’autres projets qui ont fonctionné, pas juste à Sudbury, mais ailleurs en Ontario et au Canada .

Les candidats sont également de l’avis qu’il faut faire preuve davantage de transparence, de consulter les citoyens avant d’entreprendre un tel projet à nouveau et les impliquer dans le processus décisionnel.

Je crois que nous devons sortir et rencontrer le public afin de comprendre quels sont les besoins. Pas juste à Sudbury, mais dans tous les quartiers. La plupart de ces projets semblent bénéficier le vieux Sudbury et non la communauté entière , estime Don Gravelle.

Nous devons connaître quels sont les besoins de base, pas les souhaits. Quand ce sera fait, nous pourrons avancer , ajoute Bob Johnston. D’après lui, l’histoire du KED est finie .

Des rénovations pour l’aréna du centre-ville

Tout indique qu’il faudrait maintenant se concentrer sur le centre-ville et plus précisément, la rénovation de l’aréna communautaire de Sudbury.

Il faut s’assurer qu’il y ait un rendement sur l’investissement et que le projet ait du sens pour la Ville et ses citoyens en matière de besoins, de développement économique et de facteurs environnementaux , indique la candidate Miranda Rocca-Circelli.

Cependant, elle croit que jusqu’à temps que nous ayons pris le temps d’établir les leçons que nous devons apprendre, nous ne pouvons pas nous pencher sur ce qui est possible à l’avenir .

Le maire Bigger souligne que le prix exigé pour la construction du KED et d’un nouvel aréna posait un risque trop important, mais qu’une rénovation n’est pas hors de question avec les fonds disponibles.

Si des investissements sont requis, le prochain conseil se penchera sur le dossier et autorisera le tout dans le budget de 2023. La prochaine étape est de revisiter la situation de l’aréna communautaire dans le centre-ville afin de déterminer ce qui est nécessaire , indique-t-il.

Avec les informations d'Aya Dufour