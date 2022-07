Parcs Canada et le Site historique maritime de la Pointe-au-Père : 40 ans d’histoire

À l'origine, ce qui s'appelait le Musée de la mer était installé à l'Institut maritime du Québec, au centre-ville de Rimouski. Il avait pour mission de mettre en valeur l'épave de l'Empress of Ireland ainsi que les objets retrouvés par des plongeurs sur le site du naufrage, au large de Sainte-Luce.

De son côté, en 1981, Parcs Canada met en place des ententes de partenariat avec des entreprises. Il n'en fallait pas plus pour que l’équipe du Musée de la mer saisisse cette occasion.

Cette forme d’association se fait avec un organisme non gouvernemental à but non lucratif et qui a les mêmes objectifs que Parcs Canada soit la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique , déclarait alors le premier directeur du Musée de la mer, Jean-Pierre Fillion.

À ce moment-là, les missions, si on veut, du phare de Pointe-au-Père et la mission du Musée de la mer se sont liées , explique la directrice générale du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Hélène Théberge.

Cérémonie de juillet 1982 officialisant le partenariat entre le Musée de la mer de Rimouski et Parcs Canada (archives) Photo : Radio-Canada / archives

En 1982, le Musée de la mer déménage dans la maison de l’ingénieur située juste à côté du phare. Le site se développe et attire les résidents des alentours et les touristes.

C’est vraiment au fil des années qu’on a pu amasser l’argent puis devenir le Site historique maritime de la Pointe-au-Père , ajoute Mme Théberge.

Un musée tout neuf est construit sur le site en 2000 et le sous-marin Onondaga a été ajouté au Site en 2009.

Festivités au programme

Des activités ont lieu sur le site toute la journée de mercredi et vont culminer avec un spectacle de feux d'artifice à compter de 22 h 00.

Exceptionnellement, il sera possible de visiter le phare, le musée et le sous-marin Onondaga jusqu'à 21 h 00 mercredi.