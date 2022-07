L’urgence de l’hôpital de Mount Forest fermée pendant la nuit, samedi et dimanche

Mount Forest se trouve entre Guelph et Owen Sound, dans le sud-ouest de l’Ontario.

Une éclosion de COVID-19 à l'hôpital Louise Marshall exerce une pression supplémentaire sur le système, a déclaré la présidente-directrice générale de l'hôpital, Angela Stanley.

La dotation en personnel tout au long de l'été sur nos sites a été précaire , a déclaré Mme Stanley à CBC News.

Notre personnel, tous les fournisseurs cliniques, les fournisseurs de soins directs et les fournisseurs de soins indirects, sont extrêmement fatigués. Cela fait plus de deux ans qu'ils font des sacrifices en renonçant à leurs vacances, en sacrifiant le temps passé avec leur famille et leurs amis. Et ils font beaucoup d'heures supplémentaires pour s'occuper de patients qui arrivent beaucoup plus malades.

Selon Mme Stanley, la décision n'a pas été prise à la légère, mais après s'être rendu compte qu'il y avait d'importantes lacunes en matière de personnel, l'hôpital a compris qu'il devait réduire ses heures d’ouverture.

Le service des urgences de l'hôpital fermera à 17 h samedi et rouvrira à 7 h dimanche. Il fermera de nouveau dimanche à 17 h et rouvrira à 7 h le lundi.

Les urgences les plus proches se trouvent à Palmerston, à 20 minutes de route, à Durham, à 23 minutes, ou à Listowel, à 32 minutes de route de Mount Forest.

Des urgences fermées

L’urgence de l’hôpital de Mount Forest sera fermée, à l’instar de plusieurs autres urgences dans la province ces dernières semaines.

Le ministère de la Santé de l'Ontario a récemment publié de nouvelles statistiques indiquant des temps d'attente et des volumes de patients record dans les services des urgences de la province en mai.

Le service des urgences de l'hôpital public Clinton a été temporairement fermé pendant le long week-end de la fête du Canada en raison de la pénurie de personnel infirmier et de médecins. Cette semaine, ses heures d'ouverture ont été limitées. Il était ouvert mardi de 8 h à 14 h.

Le Seaforth Community Hospital a également réduit les heures d'ouverture de son service d'urgence cette semaine. Il est ouvert de 7 h à 17 h les mardi, mercredi et jeudi, indique le site Web de la Huron Perth Healthcare Alliance.

De même, les hôpitaux de Wingham, Listowel et Chesley ont réduit leurs horaires le week-end dernier.

Tous les efforts déployés pour trouver du personnel pour le service des urgences ont été entrepris sans succès , a indiqué le South Bruce Grey Health Centre sur son site Web au sujet de l'hôpital de Chesley.

Mary Cardinal, vice-présidente des ressources humaines et directrice de la qualité à la Huron Perth Healthcare Alliance, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web qu'elle avait entendu les préoccupations du public concernant la réduction des services.

Il ne s'agit pas d'incidents isolés et les hôpitaux de la province connaissent les mêmes difficultés , a déclaré Mme Cardinal.

Selon Jimmy Trieu, président-directeur général de l'hôpital général Alexandra Marie de Goderich et de l'Association des hôpitaux de South Huron, au cours des quatre dernières années, de nombreux travailleurs de la santé ont pris leur retraite. Il ajoute qu'un membre du personnel hospitalier sur cinq dans la province a plus de 50 ans. Ceux qui ont quitté la profession ont cité la pandémie et l'épuisement professionnel comme principales raisons.

L'été sera difficile en raison des pressions exercées sur le personnel , a déclaré M. Trieu dans le communiqué de presse.

La vaccination obligatoire n’est pas à blâmer

Mme Stanley a reconnu qu'il ne s'agit pas d'une situation isolée et que la dotation en personnel était un problème avant même la pandémie de COVID-19.

Le problème existe depuis un certain nombre d'années. La pandémie n'a fait qu'exacerber les problèmes auxquels nous sommes confrontés , a-t-elle déclaré.

Mme Stanley a noté qu'elle a entendu des gens dire que les hôpitaux devraient réembaucher le personnel soignant qui a choisi de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, mais selon elle, la vaccination obligatoire n’est pas à blâmer.

[À l'hôpital Louise Marshall], une seule infirmière a choisi de partir à cause de la vaccination obligatoire. Donc, ce n'est vraiment pas le problème , a déclaré Mme Stanley.

[Ces discussions] détournent l'attention des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous perdons du temps à en parler alors que nous devrions plutôt résoudre les problèmes et parler de ce que nous savons être la cause de ces postes vacants, du roulement du personnel et du départ du personnel des soins de santé.

Mme Stanley a demandé à la communauté son soutien continu et sa patience au cours des prochaines semaines.

Nous avons de plus en plus d'inquiétudes et de comportements de la part des patients que nous voyons, ce qui ajoute au stress de nos cliniciens et de leurs efforts pour les soigner , a-t-elle ajouté.