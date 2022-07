Des phoques communs meurent de la grippe aviaire

Des phoques communs ont contracté la grippe aviaire et en sont morts au Québec, selon des analyses conduites à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Une première hausse de la mortalité a été observée en mai chez ces mammifères marins. Elle s’est accélérée au mois de juin. Plus de 70 carcasses ont été rapportées, suggérant un taux de mortalité huit fois plus élevé qu’à l’habitude. Ça a suscité certaines questions , selon Jean-François Gosselin, biologiste chez Pêches et Océans Canada.

Stéphane Lair, professeur titulaire en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal, tente de trouver des réponses à ces questions.

Le phoque commun (ci-haut) est beaucoup plus à risque que les autres espèces de phoques, chez qui on ne rapporte pas d'infections. Photo : Reuters / Mike Blake

Une quinzaine de carcasses de phoques communs ont été récupérées, toutes au Bas-Saint-Laurent. Leur examen a révélé que onze d’entre elles avaient été infectées par le virus H5N1. Des résultats que devrait confirmer sous peu l'Agence canadienne d’inspection des aliments, selon le chercheur.

La faute aux eiders

Selon toute vraisemblance, ce serait ces canards plongeurs qui, puisqu'ils cohabitent avec les phoques communs sur les rochers de l’estuaire de Saint-Laurent, auraient contaminé leurs voisins mammifères. Ce voisinage est particulièrement attenant ces temps-ci, pendant la saison de mise bas chez le phoque commun.

Les phoques vont passer plus de temps sur les roches avec leurs veaux, mais c’est aussi la période de la couvée des eiders à duvet, soulève M. Gosselin. Ça rapproche les deux espèces . Si ces rapprochements parentaux sont fatals à certains individus, il n’y a pas à craindre pour l’espèce, selon les deux chercheurs.

Les fientes des eiders à duvet pourraient être à l'origine de l'infection des phoques. Photo : Jessica Latouche

Ce genre d’épidémie là, chez les animaux sauvages, c’est quelque chose qui arrive occasionnellement. Ça va être associé à une diminution de la population, mais c’est extrêmement rare qu’une maladie aille anéantir une espèce , rassure M. Lair.

Il y a d’ailleurs déjà eu des épisodes d’influenza chez les phoques en Europe et aux États-Unis, sans nécessairement occasionner de mortalité, soulève M. Gosselin. On le sait notamment grâce aux anticorps que développent les mammifères marins lorsqu’ils attrapent la grippe.

Le virus transmit de phoque en phoque?

Difficile de savoir si les phoques communs se contaminent entre eux et si le virus s’est établi au sein de cette espèce. MM. Gosselin et Lair y vont d’intuitions prudentes, mais contradictoires.

Selon le biologiste de Pêche et Océans Canada, Jean-François Gosselin, la transmission n’aurait pas été observée entre mammifères, les phoques infectés seraient donc un cul-de-sac pour le virus.

Stéphane Lair, de l’Université de Montréal, soutient toutefois que le nombre de carcasses est un signal contraire. Basé sur le grand nombre de phoques infectés, on pense que oui, il y a probablement une transmission phoque à phoque qui se fait , soutient-il.