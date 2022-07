Première immersion française dans des camps linguistiques pour des réfugiés ukrainiens

L’initiative du Centre multiethnique de Québec vise à offrir à 45 jeunes une première expérience d’immersion dans la langue de Molière, et ce, pendant sept semaines.

Deux camps ont lieu à Sainte-Foy et Saint-Roch et environ 45 % des participants sont de jeunes ukrainiens.

« On a eu la proposition de faire ces camps-là pour aider à l’intégration et pour apprendre le français de façon ludique. » — Une citation de Natacha Battisti, directrice générale du Centre multiethnique de Québec

La demande a d’ailleurs été tellement importante, notamment auprès de la communauté ukrainienne, que le centre a été forcé de tenir deux camps plutôt qu’un seul.

Cela dit, le camp n’est pas qu’une occasion pour les jeunes de se plonger dans le français, mais aussi pour les parents de se préparer aux aléas d’une rentrée scolaire québécoise.

La directrice générale du Centre multiethnique de Québec estime le coût pour tenir les deux camps à près de 90 000 $. Photo : Radio-Canada

On prépare aussi les parents à la rentrée scolaire qui s’en vient , affirme Natacha Battisti.

Préparation des lunchs et achat d’effets scolaires sont donc au menu pour ces parents qui enverront leurs enfants dans une école du réseau scolaire du Québec en septembre prochain.

J’adore voir leur progression

Les monitrices Rosalie Gobeil et Mariam Halik n’ont pas hésité à participer aux camps cette année afin d’aider les jeunes à apprendre les rudiments du français.

Une expérience des plus enrichissantes, estime Mariam Halik, qui a elle-même des parents d’origine libanaise ayant immigré au Québec.

J’adore voir leur progression, leur développement. Surtout pour quelqu’un qui vient d’ailleurs, c’est vraiment... wow! Ça peut faire ma journée , lance-t-elle.

Les monitrices Rosalie Gobeil et Mariam Halik adorent aider les jeunes à progresser au fil des semaines. Photo : Radio-Canada

On est à notre deuxième semaine de camp et déjà, on voit qu’il y a un grand intérêt des jeunes à apprendre et on voit déjà du progrès. C’est tellement formidable , raconte de son côté Rosalie Gobeil.

Les défis ne manquent pas pour les deux monitrices. Si elles tentent de toujours parler en français, elles doivent parfois traduire et même utiliser les gestes pour enseigner.

Ça devient comme notre deuxième petite famille , lance Mariam Halik.

À la recherche de financement

En vue de l’an prochain, le Centre multiethnique de Québec est en recherche de financement auprès de potentiels bailleurs de fonds comme la Ville de Québec.

La tenue de deux camps, comme ceux de cet été, coûte près de 90 000 $ au Centre.

Des sommes qui sont loin d’être banales et que devra dénicher le Centre s’il souhaite continuer à offrir ses services en 2023.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier