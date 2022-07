La relance minière à Murdochville est accueillie avec fébrilité et appréhension

L’entreprise Métaux Osisko a confirmé cette semaine sa volonté d’acheter la mine dans le but d’y faire l’exploitation du minerai de cuivre.

Plusieurs résidents de Murdochville, surtout ceux qui y ont vécu la majeure partie de leur vie, se réjouissent à l’idée que les activités reprennent à la mine.

Manon Deschênes et Jacques Malouin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Voir une ville qui existe est une chose, et voir une ville qui vit en est une autre , déclare Manon Deschênes, propriétaire d’un salon de coiffure qui réside à Murdochville depuis 1973.

« Moi, j’aimerais ça avant de mourir, voir ma ville vivre à nouveau. » — Une citation de Manon Deschênes, résidente et propriétaire d’un salon de coiffure à Murdochville

On espère beaucoup que [la ville] va vivre, qu’on va retrouver un peu ce qu’on avait dans les années 80, l’effervescence de Murdochville , renchérit Jacques Malouin, un résident.

Le bruit des machines qui dérange

Frédérique Thibodeau s’est installée à Murdochville avec sa famille il y a quelques années. Elle a choisi l’ancienne ville minière pour sa tranquillité et ses grands espaces.

Sans être opposée au projet de la relance des activités minières, elle craint tout de même de perdre la qualité de vie qu’elle recherchait en s’installant au cœur de la Gaspésie.

La population de la municipalité s'élève à 600 habitants, mais rien de comparable à l'époque de l'effervescence minière, où près de 5000 personnes habitaient Murdochville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Là, j’entends le bruit des machines et je ne suis pas venu pour ça, parce que sinon je serais restée en banlieue de Montréal, explique Mme Thibodeau.

Elle se dit consciente des côtés positifs du projet, comme les retombées économiques et la création d’emploi notamment, mais elle garde en tête les aspects négatifs qui pourraient venir avec la réouverture de la mine.

« On ne veut pas accueillir Osisko à bras ouverts sans poser de questions. » — Une citation de Frédérique Thibodeau, résidente de Murdochville

Sur le site Internet de la Ville de Murdochville, on peut lire des questions posées par les résidents et aussi les réponses du promoteur et de la Municipalité.

Mais pour Frédérique Thibodeau, plusieurs questions demeurent sans réponse.

Quelles sont tes intentions? Qu’est-ce que tu vas faire? Qu’est-ce que tu me dis que tu ne vas pas faire? Mais c’est aussi parfait, tu me dis que tu vas faire ça, tu vas le faire comment? Comment tu vas t’assurer que ça, c’est protégé, que moi je ne serai pas affectée. Ce sont tous des détails qu’on n’a pas encore , poursuit-elle.

Métaux Osisko dit vouloir inviter les gens de Murdochville à une rencontre publique à la fin des vacances d’été pour donner plus de détails sur ce projet.

Du pain sur la planche

Il reste cependant beaucoup de travail à réaliser avant que le souhait de Manon Deschênes et de Jacques Malouin ne se réalise.

Si les résultats sont positifs, Métaux Osisko lancera possiblement une production commerciale d’ici 10 ans, selon le président et chef d’opération de l’entreprise, Jeff Hussey.

La facture de cet investissement dépasserait alors le milliard de dollars et des centaines d’emplois seraient créés.

Line Cyr travaille au bureau de poste de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Line Cyr a grandi à Murdochville. Elle raconte ses souvenirs de l’époque où la mine était en activité et voit cette annonce comme un cadeau du ciel, notamment pour ce que va apporter cette relance à la municipalité.

Je ne sais pas si je vais vivre ce qu’il va arriver dans les prochaines années, mais je me dis que pour ceux qui seront derrière moi, ça va être une bonne chose , souligne Mme Cyr.

« La population de Murdochville a besoin d’un regain d’énergie et on va l’avoir. Je suis confiante. » — Une citation de Line Cyr, résidente de Murdochville

De Gaspé à Sainte-Anne-des-Monts

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, voit d’un bon œil une éventuelle reprise des activités minières à Murdochville. Pour lui, c’est toute la région, de Gaspé à Sainte-Anne-des-Monts, qui profiterait de l'essor économique que la mine engendrerait.

Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Pour le préfet, il est essentiel que les futurs travailleurs embauchés par l’entreprise s’installent dans la région. Il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus pour que la compagnie ne fasse pas du in and out avec ses employés, même que ce serait une obligation à mon avis , ajoute M. Bernatchez.

« Il faudra peut-être impliquer la compagnie dans la construction de nouveaux logements dans les communautés. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Les marques du passé

Certains résidents se sont abstenus de tout commentaire après la nouvelle de l'acquisition de Métaux Osisko. Quelques-uns ont encore fraîchement en mémoire les conflits entourant le référendum sur la question de la fermeture de la ville il y a presque vingt ans.

Line Cyr est consciente que les tensions du passé ont pu écorcher la population de Murdochville, mais elle reste optimiste pour la suite des choses.

C’est sûr qu’avec tout ce qu’on avait vécu durant les dernières années, ça a été un peu dur pour nous tous, mais j’imagine qu’avec le temps, tout ça s’est placé et quand on voit tout ce que nous réserve l’avenir, on est bien contents , conclut Line Cyr.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.