Des sentiers de motocross à la Forêt récréative de Val-d’Or

L’objectif derrière l’aménagement de ces sentiers est de sécuriser la cohabitation entre les différents utilisateurs de la Forêt récréative par un tracé officiel et une signalisation plus claire.

Les usagers des sentiers de motocross devront respecter un code d’éthique lorsqu'ils circuleront sur les pistes.

« On veut que les utilisateurs aient une bonne conduite en forêt. On parle de respect de la nature, de respect de la vitesse et de respect des règles en lien avec les immatriculations et les permis » — Une citation de Camil St-Hilaire, représentant des citoyens à la Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or.

Camil St-Hilaire, représentant des citoyens à la Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

20 kilomètres de sentiers

Les amateurs de motocross auront accès à 20 kilomètres de sentiers qui leur permettront de traverser le territoire de la Forêt récréative pour se rendre au site de pratique du Twin .

La carte des sentiers de motocross de la Forêt récréative. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

La représentante du Club Off Road Val-d'Or, Kathleen Chartier, dit avoir plusieurs autres projets de sentiers en tête.

On aimerait pouvoir aménager la piste qui est à l’intersection du chemin Baie-Carrière et du Twin avec des stationnements et peut-être même un camping sauvage. J'aimerais aussi qu’on puisse accueillir des compétitions en région. Et finalement, on aimerait pouvoir avoir une aire de repos aménagée au lac Clément , mentionne-t-elle.

Kathleen Chartier, représentante du Club Off Road Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Selon la mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, le nouveau réseau de sentiers pour véhicules récréatifs va permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de la Forêt récréative.

Il y a des gens qui aiment se promener en vélo, d’autres qui aiment aller marcher et profiter de la nature et finalement, il y a ceux qui aiment faire du motocross , fait-elle remarquer.

- Avec les informations d'Athéna Couture