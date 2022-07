Dangers du web : la commissaire à la vie privée veut plus de prévention dans les écoles

Qu'ils soient en train de reproduire la dernière danse en vogue sur TikTok ou qu'ils essaient le nouveau filtre de l'heure sur Snapchat, la plupart des jeunes naviguent avec aisance les réseaux sociaux. Mais sont-ils vraiment conscients des dangers qui les guettent et savent-ils bien protéger leurs renseignements personnels?

La commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a ses doutes. Elle réclame une mise à jour des programmes scolaires du ministère de l'Éducation pour que soient enseignés, dans toutes les écoles de la province, les bons comportements à adopter en ligne.

Patricia Kosseim n'est pas en croisade contre la technologie, loin de là. C'est un monde qui offre énormément de possibilités, mais aussi il y a des risques associés avec cette numérisation. Même si les nouvelles générations sont nées avec la technologie, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée estime que les jeunes ne sont pas à l'abri des prédateurs du web.

La commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, Patricia Kosseim Photo : Capture d’écran - ipc.on.ca

Les cybercriminels qui volent les renseignements personnels, les entreprises qui veulent utiliser ces mêmes précieux renseignements, les cyberintimidateurs : les pièges sont nombreux en ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

« Ce sont des préjudices réels et ce sont de nombreux dangers de ce genre qui guettent nos jeunes en ligne aujourd'hui. » — Une citation de Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l'Ontario

Dans son rapport annuel, la commissaire suggère de modifier les exigences ministérielles pour y ajouter des notions sur la sécurité et la vie privée en ligne. Il s'agit même d'une des priorités stratégiques de son bureau.

Patricia Kosseim assure qu'il y a une volonté de la part du ministère de l'Éducation de passer à l'action, mais elle aimerait mieux coordonner les efforts de son bureau et des fonctionnaires.

Les écoles sont un vecteur absolument important pour apprendre aux jeunes à tirer profit d'Internet et à l'utiliser avec confiance [...] mais tout en se protégeant , indique la commissaire.

Selon elle, le ministère de l'Éducation devrait notamment veiller à ce que les jeunes apprennent à protéger leurs renseignements personnels, mais aussi à ne pas abuser des renseignements de leurs amis sans leur consentement.

Selon l'organisme BullyingCanada, au moins un adolescent sur trois au Canada a déclaré avoir déjà été victime d'intimidation. Photo : iStock / SB Arts Media

Parce que la cyberintimidation continue d'être une nuisance dans les écoles. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, plus de 10 % des élèves ontariens ont signalé avoir été victimes d'agressions psychologiques sur Internet. Au Canada, au moins un adolescent sur trois a déclaré avoir déjà été victime d'intimidation, si on se fie aux données de l'organisme BullyingCanada.

« Ça devrait faire partie des sujets qu'ils apprennent à l'école comme les maths, l'anglais, le français, c'est une habileté qui va leur servir toute leur vie. » — Une citation de Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

L'organisme Habilo Médias se rallie à la demande de la commissaire Kosseim. Ça fait quelque temps qu'on dit que ça serait important , souligne Marc Alexandre Ladouceur, un des spécialistes en éducation aux médias au sein de l'organisme national.

Certes, des ressources éducatives existent déjà. Habilo Médias a développé plusieurs outils en ligne pour les parents et les enseignants, mais l'organisme est d'avis que des cours standardisés et obligatoires partout dans la province représentent la meilleure option.

L'organisme Habilo Médias développe des ressources pour aider le public à utiliser le web et les réseaux sociaux plus prudemment. Photo : getty images/istockphoto / mangpor_2004

Marc Alexandre Ladouceur croit même que des notions devraient être enseignées de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire pour que les élèves deviennent éventuellement des citoyens actifs qui savent se protéger . Les jeunes sont naturellement habiles avec l'utilisation de la technologie, mais ils doivent apprendre à en faire une utilisation judicieuse et efficace , explique-t-il.

Vérifier des faits, repérer les contenus publicitaires, mais aussi avoir conscience des traces numériques qu'un utilisateur laisse sur le web derrière lui; Habilo Médias croit que les jeunes ont beaucoup à apprendre en matière de littératie numérique.

Tout ce qu'on met sur Internet ne nous appartient plus et ça peut être partagé, trouvé, indexé par à peu près n'importe qui, n'importe quand [...] Si quelqu'un cherche notre nom sur Google, ils vont retrouver plein d'informations qu'on ne partage pas dans notre CV officiel nécessairement , souligne Marc Alexandre Ladouceur.

« Ce qu'on fait sur Internet, ça se répand et c'est hors de notre contrôle après ça. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est se contrôler. » — Une citation de Marc Alexandre Ladouceur, Habilo Médias

Questionné sur les recommandations de la commissaire, le bureau du ministre de l'Éducation a indiqué que le nouveau programme d'éducation physique et santé dévoilé en 2019 contenait des notions obligatoires sur la sécurité en ligne, dont la cybersécurité et le trafic sexuel. Le nouveau programme est enseigné de la 1re à la 8e année, partout en Ontario.

Une porte-parole du ministre Stephen Lecce a par exemple souligné que les élèves découvrent les avantages et les dangers associés à l'utilisation des ordinateurs et d'autres technologies numériques dès les premières années de leur scolarité.