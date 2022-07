Les allégations contre Élections T.-N.-L. seront examinées par un ancien juge en chef

C’est Derek Green, juge en chef de la Cour suprême de la province de 2009 à 2017, qui présidera l’enquête indépendante à ce sujet, a-t-on annoncé mercredi.

Le 28 juin, la province a suspendu Bruce Chaulk, le directeur général des élections à Terre-Neuve-et-Labrador, sur la base d’allégations contenues dans un rapport du protecteur du citoyen remis au gouvernement en mars.

Le contenu du rapport n’a pas été rendu public. Selon le ministre de la Justice, John Hogan, on y évoque des problèmes de ressources humaines et fait état de situations suffisamment sérieuses pour justifier la suspension de Bruce Chaulk et le déclenchement de ce processus de révision des allégations.

Cette révision menée par Derek Green ne sera pas une seconde enquête. Selon la Commission de régie de l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a annoncé mercredi la nomination du juge à la retraite, cet examen se veut une analyse du rapport du protecteur du citoyen basée sur les preuves et les conclusions qu’il contient .

Derek Green doit remettre son rapport à la Commission de régie de l’Assemblée législative le 15 septembre. La session d’automne de la législature provinciale doit s’ouvrir le 3 octobre.

Bruce Chaulk, directeur général des élections de Terre-Neuve-et-Labrador, devant le quartier général de l'agence, le 18 février 2021 à Saint-Jean. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Élections Terre-Neuve-et-Labrador est l’autorité qui administre les élections provinciales. Travis Wooley, l’actuel numéro deux, est maintenant le directeur général des élections par intérim.

Le directeur général des élections, Bruce Chaulk, restera suspendu le temps que l’enquête menée par Derek Green soit terminée, mais il perçoit toujours son salaire pendant cette période.