Un nouveau plan d’urbanisme pour rendre la Ville de Laval verte

La Ville de Laval a adopté un nouveau code de l'urbanisme pour l'aménagement de son territoire. Il s'agit de créer plus d'espaces verts et moins de stationnements et faire entrer Laval dans « une nouvelle ère », a indiqué le maire Stéphane Boyer.

Enfin ! Cette adoption est une mise à jour majeure qui arrive après 50 ans [le dernier plan remonte dans les années 1970] d'attente , s'exclame-t-il. On n'est plus dans le passé, c'est un plan qui veut changer le visage de la ville et de ses quartiers , poursuit-il, lors d'une entrevue à l'émission Tout un matin, sur ICI Première.

Et pour y arriver, chaque fois qu'un projet va se développer ou redévelopper, la ville exigera de 25 % à 80 % de verdure [arbres, parcs, espace végétal…] selon les zones, a fait savoir M. Boyer.

Le maire veut aussi limiter les places de stationnements. Au centre-ville, les centres commerciaux qui se redévelopperont seront obligés de réserver une partie de leur stationnement à la création d'un espace vert, a-t-il affirmé.

« Nous avons 60 000 cases de stationnement au centre-ville de Laval, et elles ne sont jamais pleines. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Et pour les nouvelles constructions, la mairie exigera que soient aménagés des stationnements en souterrains ou cachés derrière des édifices commerciaux parce que l'objectif de la ville est de faire construire les commerces le long des rues, a-t-il souligné.

L'idée est de faire une ville plus belle, plus agréable à se déplacer et à marcher , a martelé le maire.

Vivre à l'échelle du quartier

Pour Stéphane Boyer, ce nouveau code de l’urbanisme vise à contrôler l’ensemble des bâtiments et de répondre aux besoins des citoyens.

Ce plan vise surtout, selon le maire, à favoriser la mixité, c’est-à-dire retrouver dans chaque quartier des espaces de bureaux, résidentiels et commerciaux.

Les populations pourront s'épanouir dans des quartiers riches de leur histoire et aménagés à échelle humaine au bénéfice d'une qualité de vie améliorée, a souligné le maire de Laval.

« Cela permettra à la population de vivre davantage à l'échelle du quartier et de ne plus se déplacer d’une zone à une autre. Trouver davantage un emploi et tout ce dont ils ont besoin pour vivre au quotidien à l'échelle de leur quartier. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Selon le maire, une telle initiative fera de Laval une ville écologique parce qu'elle réduira la nécessité d'utiliser la voiture.

On veut protéger le milieu naturel et simplifier la construction de logements , a fait valoir M. Boyer.