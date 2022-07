Les nouveaux émojis incluent une oie, un cœur rose et un symbole wi-fi

Le Consortium Unicode, qui est responsable d’approuver les nouveaux émojis, a reçu les esquisses de 31 petites images qui pourraient faire partie de la prochaine mise à jour Emoji 15.0.

À titre comparatif, Emojipedia avait soumis 112 petites images à l’organisation en 2021, et 334 en 2020.

C'est le plus petit nombre de nouveaux émojis jamais recommandé par Unicode , confirme sur son site Emojipedia, qui joue le rôle d’encyclopédie de ces petites images et qui est responsable de soumettre les propositions.

Pour la première fois, il n'y a pas de nouveaux émojis de personnes dans ce lot , a ajouté l’organisation.

Des mammifères, des cœurs et des aliments

Emojipedia et Unicode ont beaucoup misé sur la diversité et l’inclusion dans les dernières années, intégrant à leur collection plusieurs couleurs de peau ainsi que des personnes non binaires, notamment. Pour la prochaine série, c’est un ton différent qui est donné : on y trouve notamment un visage vibrant, une flûte, une méduse, des maracas et un symbole de wi-fi (exit l’émoji d’antenne).

Une main positionnée pour taper dans une autre, parfaite pour faire un « tape là-dedans » (high-five en anglais) si on la jumelle avec une autre main, est aussi prévue dans la liste. On pourrait également l’utiliser pour marquer un désaccord, par exemple. Elle serait offerte dans toutes les couleurs de peau.

Bleu pâle, gris, rose… La palette de couleurs pour les cœurs promet aussi d’être élargie.

Dans la catégorie alimentation, le gingembre devrait faire son entrée, tout comme les cosses de pois.

De nouveaux animaux, comme une oie, un corbeau, un élan et un âne, risquent aussi d'apparaître.

Le Consortium Unicode a jusqu’au mois de septembre pour finaliser la liste. Les images peuvent donc encore subir des modifications, ou encore passer au couperet, mais c’est plutôt rare. La mise à jour Emoji 5.0 devrait être déployée sur Android et Apple vers l’automne 2022 et au cours de l’année 2023.