Jean-Marc Crevier salue la construction du centre de billettes d’aluminium à Alma

Celui qui a été à la tête de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean à une autre époque estime qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région et pour les travailleurs de Rio Tinto.

C’est une bonne nouvelle! Les travailleurs ont fait un effort pour rouvrir leur convention collective il y a quelques années. Si l'employeur avait écouté son syndicat à l’époque, l’usine de billettes serait déjà en production, et en plus, elle serait déjà payée , estime M. Crevier en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Jean-Marc Crevier, qui est également conseiller municipal à Saguenay dans le secteur d’Arvida où se trouve le Complexe Jonquière de Rio Tinto, est convaincu qu’il s’agit d’une première étape en prévision d'une série d'investissements de la multinationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'autant plus que le prix du métal justifie des investissements majeurs selon lui.

Le panneau en avant de l'aluminerie Rio-Tinto à Arvida Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

À Arvida, il y a les précuites et il faut absolument qu’il y ait une entente avec le gouvernement pour aller au-delà de 2025. Avec tout ce qu’on entend à gauche et à droite, autant du gouvernement que de l’entreprise, je reste convaincu qu’ils n’ont pas le choix d’annoncer un projet majeur pour AP60 , a martelé l’ancien syndicaliste.

Rio Tinto doit d'ailleurs présenter, d’ici à la fin de l’été, un plan d’investissements pour le remplacement des cuves précuites du Complexe Jonquière, à Arvida.

La population a un rôle à jouer, croit-il

Jean-Marc Crevier estime que la population doit continuer de mettre de la pression malgré l'annonce de mercredi.

Selon lui, des projets d’une telle envergure sont annoncés parce que des gens les réclament. Ce constat s’impose aussi dans l’industrie forestière.