Convoi de camionneurs : la Ville est fortement critiquée au jour 2 des audiences

Ce père de famille déplore un manque de leadership à plusieurs niveaux et allègue que les services policiers n’ont absolument rien fait pour s’assurer du respect des règlements que nous sommes tous tenus de respecter.

Il raconte avoir participé à une contre-manifestation dénonçant la présence du convoi. Selon lui, le conseil municipal, le Bureau de la vérificatrice générale et le maire d’Ottawa doivent comprendre que la contre-manifestation a eu lieu, parce que des résidents de la Ville, surtout dans les quartiers les plus touchés, se sont sentis complètement abandonnés par la Ville et le Service de police d’Ottawa ( SPO ).

Une autre intervenante, l’Ottavienne Floralove Katz, qui dit avoir vécu des répercussions négatives du convoi, critique aussi la réponse de la Ville, la qualifiant d’ inefficace et de mal organisée .

Elle accuse la municipalité de ne pas en avoir suffisamment fait pour mettre un terme, entre autres, à des oppressions traumatisantes au cours des manifestations de l’hiver dernier.

Les plus vulnérables laissés à eux-mêmes, estiment plusieurs

La candidate aux élections municipales à Ottawa en 2022 Ariel Troster, qui vit au centre-ville, dit aussi avoir ressenti un abandon de la Ville auprès des résidents, surtout dans le cas des plus vulnérables.

Des personnes handicapées n'ont pas pu recevoir leurs soins de base parce que leurs assistants personnels ne pouvaient pas se rendre à leur domicile , déplore-t-elle.

Sans oublier que des habitants d'un immeuble d'habitation ont [dû vivre des situations] où les membres du convoi sont entrés par effraction et ont occupé la buanderie et d'autres installations pendant plusieurs jours.

Les manifestants refusaient de baisser les bras sur la colline du Parlement en février dernier (archives). Photo : Getty Images / Scott Olson

Le bruit des klaxons a provoqué des maladies physiques, des maux de tête, des nausées, du stress , renchérit le directeur des initiatives communautaires à Centraide de l’Est de l’Ontario, Cameron Ketchum. On parle même d'éruptions cutanées dues au stress , avance-t-il.

M. Ketchum a aussi fait allusion à des cas de violence ciblée envers les communautés autochtones, racisées, les personnes 2SLGBTQ+, les femmes et les personnes handicapées. Les personnes vulnérables et marginalisées étaient harcelées constamment.

« Des incidents se sont produits et sont bien réels. » — Une citation de Cameron Ketchum, directeur des initiatives communautaires à Centraide de l’Est de l’Ontario

Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les personnes ayant subi un traumatisme dans le centre-ville ont été de plus en plus isolées et ne voulaient ou ne pouvaient plus quitter leur domicile , ajoute-t-il. L'accès à la nourriture et aux autres services sociaux est devenu extrêmement difficile en raison des perturbations du transport et de la livraison.

La directrice du développement et des communications à Cornerstone Housing for Women, Amber Bramer, a abondé dans le même sens lors des consultations.

Des femmes qui avaient besoin de services sociaux ne venaient plus en ville, le personnel craignait de venir travailler, les gens étaient inquiets par la quantité de camions , dépeint-elle.

Plusieurs personnes sans-abri ont d'autant plus dû être déplacées en raison des manifestations, rapporte la directrice.

« L’occupation a causé un traumatisme collectif. » — Une citation de Amber Bramer, directrice du développement et des communications à Cornerstone Housing for Women

Les personnes vulnérables ont été particulièrement touchées , poursuit-elle. L’occupation a mobilisé les ressources et le pouvoir des gens comme jamais auparavant. Nous avons dû compter les uns sur les autres pour surmonter cette épreuve.

Police blâmée, police vénérée

Si certains ont applaudi la performance du SPO pendant les consultations mercredi, d’autres ont parlé d’ inaction et d’ abandon .

Reste qu’une des intervenantes qui a pris la parole lors de la consultation mercredi s’est dite satisfaite du déroulement des choses. Il y a eu du bien et du mal des deux côtés de la manifestation , avance-t-elle.

Dans l’ensemble, l’occupation a eu un résultat positif selon elle. Certaines personnes avaient un message à passer, et grâce aux manifestations, elles ont pu se faire entendre.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson