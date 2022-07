Malgré la fréquence, la Saskatchewan n’a pas davantage de tornades cette année

Selon les données de l'agence fédérale, la Saskatchewan enregistre en moyenne 17 tornades par année.

Cela peut aller de plus de 30 tornades annuellement à moins de deux , explique Terri Lang. Pour moi, l'été actuel ressemble davantage à ce à quoi nous sommes habitués.

Cette année, le positionnement du courant-jet et un creux barométrique dans la haute atmosphère seraient la cause des récentes tempêtes, explique la météorologue.

L’humidité supplémentaire provenant des précipitations printanières et de l’évaporation produite dans les champs joue aussi un rôle clé dans la production d’orages.

C'est un système qui se régénère par lui-même : s'il y a plus de tempêtes, il y a plus d’humidité, ce qui permet à un plus grand nombre de tempêtes de se former , explique Terri Lang.

L’été dernier, un temps sec et chaud combiné à la fumée des feux de forêt a empêché la formation de tempêtes durant une très grande partie de la saison.

En juillet 2021, la province n’a enregistré aucune tornade, du jamais vu depuis 1959.

Avec les informations d'Ethan Williams