Tiken Jah Fakoly, porte-voix du continent africain, ouvre le Festival Nuits d’Afrique

Tiken Jah Fakoly entretient une relation toute particulière avec Nuits d’Afrique depuis 2000, année où il a présenté son premier concert au festival, marquant les esprits et séduisant le public québécois pour qui il est devenu un incontournable du reggae.

Nuits d’Afrique, pour moi, c’est le festival ambassadeur de l’Afrique culturelle , résume celui qui pourrait presque agir lui-même comme ambassadeur du festival tellement son nom y est associé. Jeudi, il recevra d’ailleurs le prix Nuits d’Afrique pour la francophonie, tout comme Manu Dibango, Amadou et Mariam, Salif Keita et Sékouba Bambino avant lui.

C’est vraiment pour mettre à l’honneur un artiste international qui a des valeurs presque humanitaires, qui s’est démarqué sur la scène internationale et qui fait des choses au-delà de la musique , explique Suzanne Rousseau, directrice générale de Nuits d’Afrique.

Tiken Jah Fakoly a également été honoré par le Festival d’été de Québec, où il s’est produit mardi, en recevant le prix Miroir de la Renommée 2022, qui souligne depuis 1989 le parcours exceptionnel d’un artiste . Pour le musicien, ces honneurs sont d’autant plus importants que dans plusieurs pays aux prises avec des problèmes de corruption, on fait taire les artistes qui dénoncent le système en place plutôt que de les célébrer.

Nous, les artistes engagés, n’avons pas souvent la chance de recevoir des prix, parce que les politiques n’aiment pas ce qu’on chante. Alors quand on est honorés comme ça, ça nous fait plaisir, ça nous galvanise, ça nous pousse à continuer ce qu’on fait , explique-t-il.

Le reggae, une musique de combat

Après un quart de siècle de carrière et 10 albums à son actif, Tiken Jah Fakoly est toujours combatif, fidèle à l’un de ses ancêtres, le chef guerrier Fakoly Koumba Fakoly Daaba. Malgré un exil au Mali en 2003 à la suite de menaces dans sa Côte d’Ivoire natale, le chanteur a gardé toute sa verve, n’hésitant pas à crier tout haut les maux qui affectent le continent africain.

Ce côté frondeur, l’artiste l’attribue beaucoup à son style musical de prédilection, le reggae, un genre festif, mais que Bob Marley a contribué à transformer en musique de combat, selon lui.

Notre mission avec le reggae, c’est d’éveiller les consciences. Il n’est pas question de chercher à faire de la diplomatie ou des calculs pour ne pas que les politiques soient fâchés. C’est risqué, mais c’est ça, le reggae , résume-t-il.

Décoloniser l’Afrique pour de bon

À 54 ans, Tiken Jah Fakoly porte toujours en son cœur les combats qui l’animaient à ses débuts, comme la lutte contre les changements climatiques et contre la corruption, mais aussi pour la paix dans le monde et pour une Afrique libérée de ses chaînes invisibles.

Nos ancêtres ont mené leur combat en abolissant l’esclavage, nos parents se sont battus pour abolir la colonisation, et notre mission à nous, c’est de rendre l’Afrique indépendante et autosuffisante sur le plan alimentaire , explique-t-il, convaincu que la meilleure manière d’y arriver est l’éducation.

L’Afrique n’est pas pauvre du tout. Le problème, c’est que nos richesses sont pillées et nous n’avons pas encore la capacité d’arrêter ce pillage, parce que notre population ne sait ni lire ni écrire. Comment leur expliquer les choses?

Il mène cette révolution pays par pays, quartier par quartier, avec des initiatives comme « Une chanson, une école », qui lui a permis d’inaugurer six nouvelles écoles en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Quand la majorité sera éduquée, alphabétisée, ça va changer les choses, parce que les gens ne vont pas se battre entre eux, ils vont mener des luttes communes , explique Tiken Jah Fakoly.

« L’Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. C’est un paradoxe; on ne peut pas être assis sur autant de richesses et être misérables. » — Une citation de Tiken Jah Fakoly

Changer les perceptions de l’Occident

Au-delà de l’éducation des populations africaines, Tiken Jah Fakoly croit aussi à la nécessité de rétablir l’histoire de l’Afrique à l’extérieur du continent.

Pour beaucoup de personnes en Occident, l’histoire de l’Afrique commence par l’esclavage, par la colonisation. C’est un problème, parce que nous, on sait qu’avant, il y avait des empires en place, il y avait des royaumes et toute une civilisation , regrette-t-il. Si on enseignait la vraie histoire du continent au reste du monde, le regard changerait tout de suite envers les Noirs et envers l’Afrique.

Tiken Jah Fakoly sera en concert mercredi soir au MTelus, à Montréal, avec Joyce N’Sana en première partie. L’artiste travaille présentement sur son prochain album, qui devrait être lancé à l’automne.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin et Nabi-Alexandre Chartier, journaliste à Radio-Canada. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.