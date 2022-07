Continuer d’aider les plus vulnérables, malgré l’inflation qui chamboule tout

Situé au sous-sol du centre culturel de Caraquet, le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne est un organisme qui tente de faire une différence dans la vie des gens qui en ont le plus besoin.

Il gère une douzaine de programmes et offre diverses ressources pour des services à la famille, des services d’aide à domicile, des livraisons de repas chauds aux aînés, des ressources d’accompagnement et d'intégration à l’emploi, etc.

Martine Haché, directrice générale du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

La directrice générale du centre, Martine Haché, avoue que la pandémie a causé son lot de défis pour l’organisme. Maintenant, une autre problématique vient compliquer les choses : l’inflation.

On touche les besoins essentiels des gens. Donc en plus du stress émotionnel que toute la pandémie a pu causer, on essaie de se réorganiser à travers de tout cela, là on touche le volet économique. Je pourrais vous dire que le monde est inquiet, on le ressent , explique-t-elle.

Depuis quelques mois, le Nouveau-Brunswick trône au sommet des provinces où l'inflation est la plus marquée, derrière l’Île-du-Prince-Édouard.

Si les choses ne s’améliorent pas, Martine Haché entrevoit une fin d’année difficile.

On s'inquiète aussi pour dans deux ou trois mois. Présentement, on est en saison estivale. Les gens travaillent. Les travailleurs saisonniers travaillent. Il va arriver dans quelques mois, ça va être l'attente pour l'assurance chômage. [...] À l'automne, c'est le retour à l'école pour les enfants, les factures d'électricité commencent à monter. Donc le coût de la vie vient avec tout cela , dit-elle.

Se rendre au travail coûte cher

Dans la Péninsule acadienne, la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir et de nombreux emplois sont disponibles. Mais encore faut-il pouvoir faire le plein pour se rendre au travail, dans une région rurale où l’utilisation d’un véhicule est nécessaire.

Lise Basque est travailleuse sociale au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Lise Basque est travailleuse sociale et gère les employés qui offrent des services à domicile. Le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne emploie 110 aides-soignantes partout dans la région. Ce sont des gens qui aident les aînés à demeurer à la maison plus longtemps.

Le prix de l’essence affecte directement le recrutement des employés. Lise Basque explique que l’organisme paie une partie des coûts liés au kilométrage effectué.

Dans le temps avant, ils nous disaient : ça ne nous dérange pas de ne pas être payés pour notre kilométrage, on veut travailler des heures. Maintenant, ils calculent le nombre d'heures qu'ils font, pour être sûrs qu'ils ne rentrent pas dans le trou à cause du coût de l'essence. C'est une gymnastique d'horaire , affirme Lise Basque.

Les services sont touchés

Elle avoue que le manque d’employés limite les services qui peuvent être offerts, face à une population vieillissante.

On a des plans de service qui ne sont pas comblés. On a des familles qui n'ont pas de service. Puis c'est peinant , soutient-elle.

Martine Haché croit que le stress économique peut affecter diverses sphères de la vie des gens et que le gouvernement doit s’attaquer aux façons d’amoindrir cette crise économique qui se pointe à l’horizon, en commençant par tenir un vrai débat sur la définition de la pauvreté en 2022.

La nécessité des banques alimentaires

L’inflation poussent les banques alimentaires à faire des pieds et des mains pour répondre à la demande.

René Pinet est gestionnaire de la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil à Bertrand. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

René Pinet est gestionnaire de la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil. Il constate que les clients sont plus nombreux et que les nouveaux arrivants découvrent leurs services.

On a une nouvelle clientèle qui se présente, c'est sûr. Des gens qu'on n'avait pas vus avant , lance-t-il.

La banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil est située à Bertrand et affiliée au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne. L’argent dépensé à la friperie aide à financer la banque alimentaire.

À peu près 76 % de notre budget provient de notre banque vestimentaire, notre banque vestimentaire, c'est avec ça qu'on achète la nourriture et par ricochet, vu que ça coûte plus cher, l'inflation fait qu’on a une clientèle de plus en plus nombreuse qui visite notre banque vestimentaire , explique René Pinet.

Vincent Gionet travaille à la banque alimentaire AmiSoleil de Bertrand. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Vincent Gionet, un employé qui travaille à la banque alimentaire, précise que chaque mois, de 80 à 100 boîtes de nourriture sont assemblées et distribuées.

Il estime que le nombre de personnes venant chercher des boîtes de nourriture a augmenté de 10 à 15 % dans les trois derniers mois, comparativement aux mêmes mois l’an passé.

Se serrer la ceinture

La banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil profite des dons de personnes ou d’entreprises. Toutefois, certains produits doivent être achetés, en grande quantité.

Les profits de la banque vestimentaire permettent d'acheter de la nourriture pour la banque alimentaire AmiSoleil. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Une situation qui aurait représenté un cauchemar sans l'apport financier de la boutique vestimentaire.

D'où là le raisonnement que sans notre banque vestimentaire, notre magasin, on ne pourrait pas rencontrer le même mandat qu'on fait actuellement , dit René Pinet.

« De plus en plus, même si tu as un travail, même si tu as un revenu, que tu n’es pas sur l'aide au revenu, tu peux avoir besoin de la boîte de nourriture. » — Une citation de René Pinet

René Pinet croit que de plus en plus de gens doivent se serrer la ceinture et que cette situation économique marquera une génération qui devra apprendre à faire des choix difficiles pour respecter le budget.

Pour certaines personnes, de plus en plus nombreuses, je pense que c'est ça la réalité qui va s'en venir. Si je me trompe, j'en serais le premier heureux , lance-t-il en riant.

D’après le reportage de Louis-Philippe Leblanc