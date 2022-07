Matières résiduelles : une subvention pour compenser les surcoûts liés à l’insularité

C’est une excellente nouvelle et c’est une nouvelle qui était attendue depuis fort longtemps , se réjouit le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Les sommes offertes par le ministère de l’Environnement et des Changements climatiques permettront de compenser les surcoûts reliés à l’insularité du territoire.

Si le compost est traité localement, les déchets ainsi que les matières récupérables doivent voyager par bateau jusqu’à Montréal, puis être acheminés à Victoriaville. Le transport maritime des détritus s’ajoute donc au transport routier que doivent généralement payer les administrations municipales.

Si les Madelinots ont récemment vu leur impôt foncier bondir en raison de la gestion des matières résiduelles, il n’est pas prévu de diminuer la taxe de service reliée aux déchets ou les tarifs en vigueur à l’écocentre.

L’aide financière permettra plutôt de combler le manque à gagner du Centre de gestion des matières résiduelles. Des investissements seront aussi faits afin d’améliorer les bâtiments, les équipements ainsi que les opérations.

Selon Jonathan Lapierre, les coûts supplémentaires en matière de transport ont rendu certains investissements impossibles au fil du temps.

L’élu précise que l’aide accordée découle notamment d’une visite déterminante du premier ministre François Legault, en avril dernier, durant laquelle les conséquences de l’insularité des Îles-de-la-Madeleine avaient été présentées. Des représentations avaient également été faites auprès des administrations précédentes, ajoute M. Lapierre.

Cette aide est aussi l’un des résultats du décret sur l’insularité adopté à l’Assemblée nationale en 2016. Selon Jonathan Lapierre, il y a toutefois encore beaucoup de travail à faire pour bien faire comprendre la portée et la pertinence du décret .

On ne veut pas avoir un traitement différent des autres ou supérieur aux autres, on veut un traitement en toute équité , martèle-t-il.

Jonathan Lapierre précise toutefois que le but n’est pas de transporter pour toujours les matières résiduelles .

Au cours des deux années de financement, des analyses quant aux alternatives pouvant contribuer à disposer des quelque 15 000 tonnes de matières résiduelles produites chaque année sur l’archipel seront réalisées, et ce, avec l’aide de Québec.

M. Lapierre précise par ailleurs que le provincial est ouvert à prolonger sa subvention si aucune alternative n’est envisageable.

« Si cette recherche-là et probante et qu’il y a une solution accessible pour la communauté des Îles, on pourra aller de l’avant. Si, inversement, il n’y a pas de solution qui s’adapte […] à la réalité des Îles, on aura au moins ce filet de sécurité. »