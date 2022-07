Le désert cycliste dénoncé à Montréal-Nord

Un groupe de citoyens de Montréal-Nord réclame davantage de pistes cyclables sécuritaires. Il dénonce une injustice sociale dans cet arrondissement défavorisé et multiethnique de Montréal.

Wafa Zribi reconnaît qu’elle ne correspond pas à une certaine idée que l’on peut avoir des cyclistes urbains. D’origine tunisienne, voilée, la mère de famille est pourtant une grande adepte de bicyclette. Parfois, les gens me regardent, mais ça ne me dérange pas , dit-elle en riant.

J’ai appris toute seule à monter [à vélo], j’ai toujours aimé ça. Mais dans mon pays, il n’y a pas cette culture. On voit juste des gens pauvres à vélo. C'est un signe de pauvreté malheureusement , soutient celle qui habite à Montréal-Nord depuis trois ans.

Rencontrée au parc Aimé-Léonard, agréable îlot de fraîcheur accessible par la piste cyclable du boulevard Gouin, Wafa fait partie des citoyens de Montréal-Nord qui aimeraient voir des pistes cyclables aux abords des écoles, mais aussi sur ses rues et boulevards.

Actuellement, la piste cyclable qui longe le boulevard Gouin est l’une des seules de l’arrondissement. Des citoyens aimeraient pouvoir rouler de façon sécuritaire sur le boulevard Maurice-Duplessis ou la rue D’Amos, ou encore sur des axes nord-sud pour rejoindre le centre-ville.

Les adultes roulent sur les trottoirs. C’est dangereux , déplore Jean-François Gagné, porte-parole de l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord. En juin, ce regroupement a organisé une manifestation pour interpeller les élus sur la question, dont la mairesse de l’arrondissement, Christine Black.

Le résident de Montréal-Nord dénonce un manque de volonté politique, mais aussi une absence de collaboration entre l’arrondissement et la ville centre. Comme avec le centre sportif [projet promis par les autorités depuis plus de 15 ans], c’est comme ça, on est un arrondissement pauvre , dit-il.

Hichem Houhou, animateur communautaire pour l’organisme Parole d’excluEs, et Wafa Zribi, résidente de l'arrondissement. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Faire découvrir le sport

En mai dernier, la Ville de Montréal a annoncé un investissement de 17 millions de dollars pour créer et mettre à niveau une quarantaine de pistes cyclables. Les citoyens de Montréal-Nord n’ont pas été surpris de constater qu'aucun projet n'était prévu chez eux.

Hichem Houhou, animateur communautaire pour l’organisme Parole d’excluEs, voit pourtant un énorme potentiel dans cet arrondissement où 42 % de la population est issue de l’immigration. Ancien résident de Montréal-Nord, le jeune homme, né en Algérie il y a 26 ans, doit aujourd’hui s’y rendre pour travailler.

Ne devrait-on pas aménager tout un quartier pour le vélo, et la culture du vélo naît? , s’interroge Hichem.

Lui-même constate un intérêt des jeunes du quartier, avec qui il travaille, pour le cyclisme. Mais peu l’utilisent pour se rendre à l’école, par exemple. S’il y avait des pistes cyclables le long des écoles, ça inciterait au moins les parents à laisser leurs enfants aller à vélo , dit-il.

Jean-François Gagné croit aussi qu’il faut des aménagements pour faire découvrir le cyclisme à une frange de la population. D’un coup que les enfants ont fait le programme de Cycliste averti, s’il n’y a pas de pistes cyclables, ils vont où?

Une culture avant les pistes

Contactée par Radio-Canada, la Ville assure qu’elle mise sur l’équité territoriale , dans l’objectif de créer davantage de voies cyclables dans les quartiers excentrés.

On a une responsabilité d’équité sociale, territoriale. Des jeunes qui vont au secondaire pourraient vraiment bénéficier de pistes cyclables pour aller à l’école , reconnaît Marianne Giguère, responsable des transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Elle estime néanmoins qu’il faut une certaine infrastructure préalable – des magasins de vélo et de réparation, par exemple – pour mettre en place les pistes. Sinon, le défi de l'implantation de voies cyclables demeure plus complexe .

La création de nouvelles pistes à Montréal-Nord est néanmoins dans les plans pour les prochaines années, assure Marianne Giguère.