Pollution de la Fonderie Horne : Québec envisage des baisses par étapes

Le ministre de l’Environnement du Québec précise ses intentions pour calmer la grogne et les inquiétudes envers les émanations d’arsenic et d’autres métaux à Rouyn-Noranda. Benoit Charette se dit prêt à imposer un plafond quotidien d’émissions à la Fonderie Horne en plus de lui faire diminuer sa pollution annuelle. Mais ce serait échelonné dans le temps.

Mercredi, le ministre a multiplié les rencontres dans la ville minière et pris le pouls de la communauté durant plus de cinq heures. Il a notamment échangé avec la santé publique, la mairesse, la chambre de commerce et des groupes citoyens.

Le ministre n’a pas encore pris la parole à l’issue de ces rencontres, mais selon les informations de son cabinet et de plusieurs intervenants rencontrés, Benoit Charette est prêt à essayer différentes stratégies pour obtenir des baisses significatives d’émissions d’arsenic et d’autres métaux (dont le cadmium, le plomb et le nickel), de la part de la multinationale suisse Glencore, qui possède la fonderie.

Une de ces avenues, c’est l’imposition d’un plafond quotidien d’émission pour l’arsenic en plus d’un plafond annuel, comme c’est le cas pour le nickel. La norme annuelle étant une moyenne, le chiffre peut cacher d’importantes variations.

Au Québec, la norme est de 3 nanogrammes d’arsenic par mètre cube dans l’air, mais la Fonderie bénéficie d’une exemption (une attestation d’assainissement) qui lui permet d’émettre jusqu’à 100 ng/m3. L’an dernier, sa moyenne annuelle a été de 87 ng. Mais certaines journées, elle a atteint plusieurs centaines et même plus de 1000 ng/m3, selon ce qu’a révélé Le Devoir, mercredi.

De la fumée s'élève au-dessus des installations de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andréi Audet

Aussi, Benoit Charette envisage d’imposer des cibles intermédiaires à la fonderie. Son attestation d’assainissement doit être renouvelée en novembre pour cinq ans, la durée prévue par la loi. Il faudrait modifier la loi pour réussir à lui faire atteindre la norme souhaitée plus rapidement. En revanche, le ministère de l’Environnement aurait le pouvoir d’imposer des étapes avec des plafonds de plus en plus bas.

Une proposition que juge intéressante , la porte-parole du Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, Valérie Fournier. Plutôt que de n’avoir qu’un seul objectif au terme de cinq ans, « [on pourrait] à différentes étapes du processus à l’intérieur de ces cinq années [...] demander des réductions précises », explique-t-elle. Elle donne en exemple, la possibilité de demander un premier contrôle après 18 mois.

On veut l'atteinte des normes pour tous les métaux rejetés par la fonderie, mais on comprend que ce sera graduel , précise la porte-parole.

Benoît Charette n’a pas voulu s’engager à imposer la norme québécoise de 3 ng/m3 à la fonderie. Il n’a pas non plus voulu s’avancer sur un chiffre.

Il a mentionné lors des rencontres être préoccupé par le risque que l’entreprise ferme si elle n’est pas en mesure de respecter des exigences trop lourdes techniquement et financièrement. Benoit Charette a évoqué les 650 emplois bien payés et les risques pour la santé mentale s’ils viennent à disparaître.

Une médecin qui participait à une des rencontres a signifié que l’anxiété de la communauté en ce qui concerne la pollution de la fonderie et ses risques dorénavant reconnus pour la santé pouvait aussi provoquer des problèmes de santé mentale.

Présentement, des impacts sur la santé mentale, il y en a. On sent que des citoyens sont anxieux. On sent qu’il y a des citoyens qui se demandent s’ils doivent s’en aller ou pas , a tenu à rappeler la porte-parole du Comité Arrêt.