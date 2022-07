Exportations des céréales ukrainiennes : « une lueur d’espoir », selon le chef de l’ONU

Les négociations tenues à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie sur la libération des céréales bloquées sur le sol ukrainien et pour faciliter l'exportation de grains et d'engrais russes sont une « lueur d'espoir », a affirmé mercredi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Lors d'une déclaration à des médias, le chef de l' ONU , parlant de progrès réellement substantiels , a espéré qu'un accord formel pourrait être atteint prochainement. On n'en est pas encore là , a-t-il ajouté, évoquant, sans détail, la nécessité de procéder encore à du travail technique .

« Aujourd'hui, à Istanbul, nous avons vu une étape capitale, un pas en avant pour assurer l'exportation sûre et sécurisée des produits alimentaires ukrainiens à travers la mer Noire. Nous avons une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et soulager la faim dans le monde. » — Une citation de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies

Il s'agit d' une lueur d'espoir pour soutenir les pays en développement et les personnes les plus vulnérables, une lueur d'espoir pour apporter une certaine stabilité indispensable au système alimentaire mondial , a poursuivi M. Guterres.

Le chef de l'ONU a estimé que les deux parties avaient montré à Istanbul beaucoup de bonne volonté et d'engagement , et a indiqué qu'il était prêt à interrompre ses prochaines vacances pour se rendre en Turquie afin de finaliser un accord.

Ankara a confirmé que la Russie et l'Ukraine ont fait suffisamment de progrès pour avoir de nouvelles discussions sur le sujet la semaine prochaine .

« Il a été convenu que les délégations de la Russie et de l'Ukraine se rencontreraient de nouveau en Turquie la semaine prochaine. » — Une citation de Hulusi Akar, ministre turc de la Défense

M. Akar a souligné que les délégations composées d'experts de la défense des deux pays belligérants s'étaient entendues sur des contrôles communs dans les ports et sur les moyens de garantir la sécurité des voies de transfert des marchandises à travers la mer Noire.

Selon le ministre, un accord final sur le déblocage d'environ 20 à 25 millions de tonnes de céréales actuellement immobilisées dans les ports ukrainiens pourrait être annoncé la semaine prochaine.

Au cours de cette réunion, que nous aurons la semaine prochaine, tous les détails seront revus une fois de plus et [un document sur] le travail que nous avons fait sera signé , a encore dit M. Akar.

L'accord négocié par M. Guterres et deux de ses adjoints depuis plus de deux mois vise à faire sortir par la mer Noire quelque 20 millions de tonnes de céréales entassées dans des silos ukrainiens notamment à Odessa (sud) et à faciliter pour la Russie ses exportations de grains et d'engrais.

Moscou a affirmé que les sanctions prises par l'Union européenne (UE) et les États-Unis notamment empêchent ses exportations, ce que l' UE et Washington ont démenti en assurant que leurs mesures ne visaient pas la nourriture.

De facto, les sanctions ont des conséquences indirectes en matière de paiements bancaires, d'assurances et de logistique.

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales.

Les déclarations du chef de l' ONU et du ministre turc de la Défense sont survenues après la tenue d'une réunion à Istanbul entre des délégations d'Ukraine, de Russie, de Turquie et de l' ONU . Il s'agissait de la première rencontre de visu entre Ukrainiens et Russes depuis la fin mars.

Selon des diplomates, l'évacuation des céréales ukrainiennes par la mer Noire se ferait via des couloirs sécurisés.

Un cessez-le-feu pour les zones utilisées devra être observé, tandis que les navires commerciaux seraient inspectés par la Turquie avec le concours de l' ONU afin d'assurer à la Russie qu'ils ne transportent pas d'armes.

Un déminage ne serait pas indispensable, selon les mêmes sources, qui évoquent l'existence de voies non minées dans tout dispositif militaire visant à protéger des côtes face au risque d'un débarquement de troupes adverses.